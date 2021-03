La Juventus in estate potrebbe essere una delle protagoniste del calciomercato. Molto dipenderà dall'eventuale conferma di Pirlo come tecnico ma anche da quella di Paratici come direttore sportivo. Il futuro professionale di entrambi sembrerebbe dipendere dai risultati che la squadra bianconera raccoglierà da qui a fine stagione. Per Pirlo alcuni giornali sportivi hanno ipotizzato addirittura un esonero immediato in caso di risultati deludenti nelle prossime quattro partite. Intanto però la società bianconera è già al lavoro in vista del mercato estivo. Gran parte del quale potrebbe dipendere dalle cessioni che riuscirà ad effettuare la Juventus.

Sarà infatti un mercato basato sull'autofinanziamento in cui potrebbero essere protagonisti gli scambi di mercato. Uno dei giocatori che potrebbe rientrare in tale formula di trasferimento è Paulo Dybala. Il rinnovo di contratto che tarda ad arrivare (è in scadenza a giugno 2022) lascia pensare che il giocatore possa lasciare Torino a fine stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Dybala potrebbe rientrare in uno scambio con la punta brasiliana Gabriel Jesus.

Possibile scambio di mercato Dybala-Gabriel Jesus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Paulo Dybala potrebbe finire al Manchester City in cambio del cartellino di Gabriel Jesus. La punta brasiliana non sarebbe considerato un titolare inamovibile dal tecnico Guardiola. Per questo potrebbe lasciare l'Inghilterra in cambio di un profilo che può giocare anche sulla trequarti come Dybala.

Fra l'altro la permanenza di Gabriel Jesus al Manchester City potrebbe dipendere anche dal mercato che porterà avanti la società inglese. Si parla infatti di un possibile interesse del City per Erling Haaland del Borussia Dortmund e per Harry Kane del Tottenham.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Gabriel Jesus permetterebbe alla Juventus di avere a disposizione una prima punta in grado di garantire fisicità e tecnica al settore avanzato.

Un valido supporto a Cristiano Ronaldo, che dovrebbe rimanere alla Juventus fino a giugno 2022. Si utilizza il condizionale in quanto nelle ultime ore sono arrivate indiscrezioni di mercato che confermerebbero la volontà del Real Madrid di riportare la punta portoghese in Spagna. Si parla di una possibile offerta per un contratto annuale da 20 milioni di euro a stagione per il giocatore.

La Juventus non vorrebbe cederlo ma tutto dipenderà dalla volontà di Ronaldo di rimanere o non a Torino. Di certo, se da una parta la scelta di ritornare al Real Madrid può essere vista come romantica, dall'altra porterebbe il giocatore a guadagnare ben 10 milioni di euro in meno rispetto all'attuale ingaggio che percepisce alla Juventus.