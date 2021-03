La Juventus potrebbe cedere Paulo Dybala e Federico Chiesa in Premier League. L'attaccante argentino non avrebbe raggiunto ancora l'accordo per il rinnovo contrattuale in scadenza nel 2022 e sarebbe molto seguito sia dal Tottenham che dal Chelsea. La sua valutazione sarebbe scesa, a causa dell'emergenza finanziaria, a circa 55 milioni di Euro. La società di Roman Abramovich, però, non intenderebbe versare una cifra cash ai bianconeri ma completare l'operazione con uno scambio alla pari. In uscita dal Chelsea ci sarebbe Jorginho che, dopo l'addio di Maurizio Sarri, lo staff torinese avrebbe già scartato.

Per questo motivo, potrebbero essere proposte le prestazioni di Timo Werner e Christian Pulisic. Entrambi non sarebbero molto centrali nel progetto di Tuchel e potrebbero cambiare aria dopo soltanto una stagione. L'ex Lipsia avrebbe una valutazione di circa 62 milioni di Euro, mentre lo statunitense ne varrebbe circa 45.

Juventus: il Manchester United sarebbe interessato a Chiesa

L'ex esterno della Fiorentina, giunto alla Continassa a settembre, sarebbe finito nel mirino del Manchester United. I Red Devils, viste le difficoltà per arrivare a Jadon Sancho, avrebbero pensato al classe 1997 per rinforzare le corsie esterne a disposizione del tecnico Solskjaer. Per convincere la società presieduta da Andrea Agnelli sarebbero stati messi sul piatto circa 70-80 milioni di Euro.

La cifra farebbe molto comodo alla Juventus che, però non ha ancora definito il riscatto completo del cartellino del ragazzo. Il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, preferirebbe non cedere il calciatore che si sarebbe inserito nel migliore dei modi nel suo progetto tattico. L'esterno, oltre a trovare sempre spazio dal primo minuto, ha evidenziato anche ottime attitudini al gol nelle competizioni in Europa.

Contro il Porto ha messo a segno ben tre reti, tra andata e ritorno, nonostante ciò la Juve non è riuscita a passare il turno.

Juventus: le cifre previste per il riscatto di Chiesa

I bianconeri hanno concordato con il club toscano un trasferimento a titolo temporaneo biennale oneroso con obbligo di riscatto. L'operazione prevede: 3 milioni di euro per il primo anno di prestito, 7 milioni di euro per il secondo anno di prestito, obbligo di riscatto a 40 milioni di euro, bonus di ulteriori 10 milioni.

Le condizioni, invece, affinché il prestito si trasformi in obbligo prevedono che la Juventus si piazzi tra le prime 4 in campionato, Chiesa disputi almeno il 60% delle partite per almeno 30′, il calciatore segni 10 gol e 10 assist. L'attuale numero 22 ha firmato un contratto di 5 milioni di Euro che dovrebbe rimanere invariato anche se la Juventus non dovesse decidere di riscattarlo.