La sconfitta del 21 marzo contro il Benevento potrebbe compromettere in maniera definitiva la ambizioni scudetto della Juventus. Sorprende non solo l'1-0 finale dei campani all'Allianz Stadium di Torino, ma anche il modo in cui è arrivato. Probabilmente si è trattato dalla peggiore partita disputata dalla squadra bianconera in questa stagione, anche se non devono passare inosservati i meriti di Inzaghi, che ha preparato al meglio la partita sfruttando una delle poche occasioni da gol concesse. Secondo molti addetti ai lavori, il match ha messo in evidenza anche l'inesperienza di Pirlo e la difficoltà nel leggere le partite.

Situazione giustificabile se si considera che il tecnico bianconero è alla sua prima esperienza da allenatore. Paratici nel post partita ha ribadito la fiducia in Pirlo ma tutto dipenderà dai risultati che raccoglierà la Juventus da qui a fine stagione. C'è in palio infatti anche la Coppa Italia: la squadra bianconera affronterà l'Atalanta di Gasperini. E a proposito del tecnico dell'Atalanta, dalla Spagna si parla di un suo futuro alla Juventus in caso di esonero di Pirlo.

Gasperini potrebbe sostituire Pirlo sulla panchina della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, la Juventus starebbe valutando la possibilità di ingaggiare Gian Piero Gasperini dalla prossima stagione. I risultati deludenti della squadra bianconera starebbero convincendo la società a valutare l'esonero di Pirlo.

Il tecnico dell'Atalanta sarebbe ritenuto il profilo ideale, perché bravo a lavorare con i giovani e soprattutto perché conosce l'ambiente bianconero (Gasperini è cresciuto proprio alla Juventus come allenatore, avendo guidato diversi anni fa la Primavera bianconera). L'attuale tecnico dell'Atalanta sarebbe ritenuto l'allenatore ideale anche per far crescere i tanti giovani che giocano attualmente nell'under 23 bianconera e che potrebbero essere lanciati in prima squadra.

Lo stesso Gasperini in alcune interviste passate ha rivelato che il suo sogno un giorno sarebbe quello di ritornare alla Juventus, anche perché da sempre è un grande tifoso dei bianconeri. Anche se non ci sono particolari conferme in merito, non è da scartare la possibilità che l'attuale allenatore dell'Atalanta possa diventare il nuovo tecnico della Juventus dalla prossima stagione in caso di esonero di Pirlo.