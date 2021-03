Il Calciomercato della Juventus si muove a sinistra. Alex Sandro sembra ogni giorno più vicino all’addio e le alternative non convincono. Così Fabio Paratici starebbe studiando la situazione legata a Robin Gosens dell’Atalanta. Il tedesco, più volte chiamato in Nazionale, è stata una delle più belle scoperte della "Dea" degli ultimi anni. Pagato solo due milioni nel 2017, adesso ne vale molti di più. A 26 anni per lui sembra arrivato il momento giusto per il salto in un “big” del calcio europeo.

Alex Sandro potrebbe andare via, la Juventus prepara la rivoluzione a sinistra

Prima di andare a caccia di un nuovo laterale sinistro, la Juventus dovrà però fare spazio in rosa.

L’indiziato numero uno a partire sarebbe il brasiliano Alex Sandro. Il mancino carioca ha talento e le caratteristiche giuste per coprire tutta la fascia, ma dopo l’addio di Allegri ha avuto parecchi passaggi a vuoto. Colpa anche della sfortuna che lo perseguita sotto forma di infortuni. Nelle ultime due stagioni sono stati ben cinque gli stop che lo hanno lasciato ai box per oltre 130 giorni, costringendolo a saltare in tutto 24 partite.

Troppe per chi dovrebbe essere il titolare inamovibile sulla corsia. Così la Juve sarebbe pronta a cederlo per un prezzo vicino ai 25 milioni di euro. La cifra, se incassata, sarebbe utile per non registrare una minus valenza, visto che Alex Sandro fu strappato al Porto proprio per 25 milioni.

Il brasiliano non dovrebbe essere l’unico a partire con ogni probabilità.

In bilico ci sono anche le posizioni di Bernardeschi e Frabotta. Il primo è stato provato da Pirlo nel nuovo ruolo di terzino, ma fatica molto in fase difensiva. Il secondo è giovane, piace all’allenatore ma potrebbe essere "sacrificato" per fare spazio ai nuovi acquisti.

Calciomercato Juventus, possibile assalto a Gosens

La pedina che sarebbe balzata in pole position per il mercato della Juve, come detto, è Robin Gosens [VIDEO].

Diverse testate sportive nazionali riportano che Fabio Paratici sarebbe pronto a un blitz per provare a portare il tedesco alla Continassa. L’Atalanta, dal canto suo, non vorrebbe privarsi di un laterale sinistro che, solo in questo campionato, ha segnato nove gol e fornito cinque assist. Così la Dea avrebbe fissato il prezzo sui 40 milioni di euro, cifra che non starebbe spaventando troppo le pretendenti.

Oltre alla Juventus sul tedesco ci sarebbe pure il Manchester City di Guardiola.

L’alternativa sarebbe una pista già percorsa più volte senza troppa fortuna: Emerson Palmieri. Il giocatore del Chelsea ha il contratto in scadenza nel 2022 e quindi i blues, in caso di mancato rinnovo, potrebbero cederlo a un prezzo ribassato per evitare di perderlo a zero. Sul giocatore oltre alla Juventus ci sarebbero anche Inter e Napoli.