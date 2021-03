Sesto successo consecutivo per la Juventus allo Stadium ieri martedì 2 marzo. I bianconeri hanno sconfitto lo Spezia di mister Italiano per 3-0 grazie ai gol di Alvaro Morata, Federico Chiesa e Cristiano Ronaldo. Tutte le reti sono state segnate nel secondo tempo dai piemontesi. "Non eravamo brillanti", ha commentato il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ai microfoni di Sky Sport nel post partita. L'allenatore ha spiegato che i bianconeri hanno tentato di gestire la gara provando a ripartire e sfruttando gli spazi che i liguri lasciavano. Pirlo ha affermato che qualche chance per andare a segno nei primi 45 minuti, i suoi l'hanno avuta.

Successivamente con giocatori più freschi la Juve è riuscita a dare maggiore spinta ai propri attacchi. Il tecnico bianconero ha anche parlato di scudetto. "Siamo ancora lontani dall'Inter", ha dichiarato l'ex regista della Nazionale sottolineando che i nerazzurri giocano insieme da due anni mentre i bianconeri hanno cominciato un percorso in questa stagione. "Lotteremo fino alla fine", ha aggiunto Pirlo.

Andrea Pirlo su Bernardeschi terzino: 'In certe partite può farlo benissimo'

Bene Bernareschi sulla sinistra nella ripresa. Il calciatore, subentrato nel secondo tempo, ha fornito l'assist per il gol del vantaggio allo spagnolo Morata, anche lui partito dalla panchina. Sull'attaccante, Pirlo ha affermato che "è un calciatore fondamentale per la fondamentale per la Juventus" augurandosi che possa tornare presto nelle migliori condizioni perché i bianconeri hanno bisogno delle sue caratteristiche.

Un commento anche sull'ex viola, autore del passaggio vincente. In particolare Pirlo si è espresso su Bernardeschi come terzino sinistro. Un ruolo in cui l'esterno deve migliorare nella fase di non possesso ma ha gamba per poterlo ricoprire. "In certe partite può farlo benissimo", ha detto il tecnico bianconero. Contro lo Spezia sono salite a 9 le reti realizzate con calciatori entrati a gara in corso.

Il mister della Juventus ha detto, in questo senso, che ha una grande panchina ma in questo momento non può effettuare molti cambi.

Andrea Pirlo spera di poter recuperare qualche infortunato

La Juventus è attesa da due impegni delicati e, allo stesso tempo, fondamentali, entrambi allo Stadium. Sabato 6 marzo giungerà la Lazio di Simone Inzaghi in campionato, mentre martedì 9 sarà la volta del Porto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

I bianconeri hanno perso all'andata per 2-1 e per passare il turno dovranno assolutamente vincere. "Speriamo che nei prossimi giorni possa rientrare qualcuno", ha detto Andrea Pirlo che ha molti calciatori attualmente indisponibili. La difesa è particolarmente colpita dagli infortuni di Cuadrado, Bonucci e Chiellini ai quali si è aggiunto De Ligt. A centrocampo è fuori Arthur, mentre in avanti è ancora out Paulo Dybala. Il tecnico ha affermato che su De Ligt bisogna valutare l'entità del problema che gli ha impedito di giocare con lo Spezia.