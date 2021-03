La situazione legata all'emergenza Covid-19 non migliora e l'Italia sta affrontando la terza ondata. Anche il mondo del calcio continua a essere colpito dai casi di Coronavirus e le varie squadre fanno i conti con alcuni nuovi casi.

La Juventus, nelle ultime settimane, non ha potuto contare su Rodrigo Bentancur che ha contratto il virus. Fortunatamente, l'uruguaiano si è negativizzato dopo circa 14 giorni e adesso è di nuovo a disposizione di Andrea Pirlo. Ma in casa Juventus c'è un altro giocatore che ha a che fare indirettamente con il Coronavirus. Infatti, Leonardo Bonucci, in questi giorni, non può vedere la sua famiglia perché sua moglie Martina Maccari è risultato positiva a Covid-19.

La consorte del numero 19 juventino si è sfogata sui social e ha anche aggiornato i suoi followers sul suo stato di salute: "Sto bene, ho passato un paio di brutti giorni". La moglie di Bonucci, nel suo sfogo su Instagram, si è detta dispiaciuta perché i suoi figli non possono vedere Leonardo: "Non so quando i miei figli vedranno il padre, non so da quanti giorni non lo vedono".

Bonucci lontano dalla famiglia

In questi giorni Bonucci non può vedere la sua famiglia visto che sua moglie ha la Covid-19. Il difensore della Juventus non ha potuto festeggiare la festa del papà con i suoi bimbi e la sua compagna si è detta molto dispiaciuta per questo. La donna si è sfogata sui social sottolineando che la situazione che sta vivendo il nostro paese è molto complicata: "Sono piuttosto in******, perché ci stanno facendo vivere una vita di m****".

La moglie di Bonucci ha anche spiegato che qualcuno avrebbe dovuto svegliarsi prima: "Per fare andare meglio le cose per noi che siamo fortunati, ma soprattutto per chi è meno fortunato di noi". La signora Bonucci ha poi aggiunto di avere passato un paio di giorni difficili a causa del Coronavirus, ma grazie alle cure di prassi fortunatamente sta meglio.

Bonucci premiato dall'Aic

Questi sono giorni difficili per Leonardo Bonucci che è costretto a stare lontano dalla sua famiglia. Il numero 19 juventino, però, ha avuto anche una bella soddisfazione, visto che ha ricevuto il premio come uno dei migliori difensori della Serie A per la stagione 2019/2020. Infatti, sono stati consegnati i riconoscimenti dell'Aic nel corso del Gran Galà del calcio.

I giocatori della Juventus che hanno vinto il riconoscimento sono stati Leonardo Bonucci, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Quest'ultimo si è anche aggiudicato il premio come giocatore dell'anno 2010/2020.

CR7 e Bonucci hanno ringraziato tutti coloro i quali li hanno votati e anche sui rispettivi profili Instagram hanno espresso la propria soddisfazione per aver conseguito questi importanti riconoscimenti.