Il Milan potrebbe decidere di rinforzare l'attacco con le prestazioni di Dusan Vlahovic e Nikola Vlasic, L'attuale attaccante della Fiorentina, autore di un'ottima stagione dopo l'arrivo di Cesare Prandelli, sarebbe l'obiettivo principale dei rossoneri che non avrebbero ancora rinnovato la trattativa per il rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic in scadenza a giugno. Il centravanti serbo, quindi, potrebbe essere proprio l'erede dello svedese. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, vorrebbe incassare dalla sua cessione almeno 40 milioni di euro ma preferirebbe tenere il calciatore ancora in rosa fino alla scadenza del contratto prevista per il 2023.

Il Milan sarebbe anche su Vlasic

Un altro nome che i dirigenti Massara e Maldini starebbero seguendo con forte interesse sarebbe quello di Nikola Vlasic. Il centrocampista offensivo, ora in forza al Cska Mosca, avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro e potrebbe essere l'erede di Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco non avrebbe trovato ancora l'accordo per il rinnovo del contratto che scadrà in estate. Ci sarebbe infatti distanza tra richiesta economica e offerta. L'ex Bayer Leverkusen vorrebbe guadagnare circa cinque milioni di euro mentre la società ne avrebbe offerti massimo tre. L'assalto ai due profili offensivi, però, sarebbe possibile soltanto se la squadra allenata da Stefano Pioli, ora seconda in classifica, dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Possibile anche il riscatto di Tomori

La società rossonera, inoltre, sarebbe anche molto propensa a riscattare il cartellino del giovane Fikayo Tomori. Il difensore, ancora di proprietà del Chelsea, avrebbe convinto l'area tecnica che lo riterrebbe il profilo più adeguato per rinforzare il reparto del presente e del futuro del Milan. Le sue prestazioni, infatti, sarebbero state tali da convincere l'allenatore a relegare in panchina il capitano della squadra Alessio Romagnoli.

Il diritto di riscatto per Tomori sarebbe stato fissato a circa 28 milioni di euro, ma i dirigenti milanesi vorrebbero riallacciare i contatti con il club di Roman Abramovic per avere un ulteriore sconto sul prezzo del cartellino. Il Chelsea, coordinato da Marina Granovskaia, però, non sarebbe disposto a trattare il prezzo perché, dopo l'arrivo di Tuchel sulla panchina inglese, il centrale potrebbe far comodo ed essere preso nuovamente in considerazione per ringiovanire il reparto.

Inoltre, secondo le ultime voci di mercato, Antonio Rudiger potrebbe lasciare il club durante il mercato estivo e Tomori, per caratteristiche tecniche, sarebbe il sostituto perfetto.