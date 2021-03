La Juventus in estate dovrebbe sicuramente investire a centrocampo. Ne sono convinti gran parte degli addetti ai lavori, che hanno sfruttato la pausa per le nazionali per soffermarsi sui possibili obiettivi di mercato della società bianconera. I più chiacchierati rimangono Manuel Locatelli del Sassuolo e Houssem Aouar del Lione, che porterebbero evidentemente qualità ad un centrocampo che in questa stagione ha messo in evidenza tante difficoltà dal punto di vista tecnico. Ci sarebbe anche l'idea di riportare a Torino Paul Pogba, ma i costi notevoli di cartellino e di ingaggio non renderebbero facile la trattativa.

A meno di uno scambio di mercato che potrebbe coinvolgere il centrocampista francese e la punta della Juventus Paulo Dybala. Nelle ultime ore però si parla anche di un altro nome che sarebbe sulla lista di mercato del direttore sportivo Fabio Paratici. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera starebbe valutando la possibilità di ingaggiare il centrocampista del Bayern Monaco Corentin Tolisso.

La Juventus potrebbe acquistare Tolisso

La Juventus avrebbe individuato in Corentin Tolisso un possibile obiettivo di mercato per la prossima stagione. Il francese classe 1994 piace da tempo alla società bianconera, sin da 2017 quando il giocatore però decise di lasciare il Lione accettando l'offerta del Bayern Monaco e non quella della Juventus.

Attualmente Tolisso è una riserva nella squadra bavarese e potrebbe quindi rappresentare un'opportunità di mercato. Allo stesso tempo potrebbe non sarebbe una prima scelta della società bianconera considerando le caratteristiche tecniche del giocatore. La Juventus infatti avrebbe maggiormente necessità di un regista mentre il francese è un giocatore di quantità molto bravo negli inserimenti.

Il mercato della Juventus

Oltre alla necessità di investire a centrocampo la Juventus dovrà anche rinforzare il settore avanzato. Molto dipenderà anche dalle eventuali partenze, si parla ad esempio di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Anche Paulo Dybala potrebbe finire in qualche scambio di mercato, magari per arrivare al centrocampista tanto desiderato.

Si parla infatti di un trasferimento dell'argentino al Manchester United in cambio di Pogba oppure di un suo passaggio al Barcellona, con De Jong che potrebbe finire a Torino. Per quanto riguarda invece i possibili investimenti per il settore avanzato, piace molto Moise Kean dell'Everton. In prestito al Paris Saint Germain, la punta della nazionalità italiana sta dimostrando in Francia tutte le sue qualità realizzando 17 gol in 33 partite.