La Juventus in questa stagione ha messo in evidenza delle difficoltà evidenti soprattutto a centrocampo. I vari Bentancur, Rabiot, Arthur Melo e Ramsey non hanno dato grandi garanzie dal punto di vista tecnico. Si è sentita infatti l'assenza di un giocatore abile nell'impostazione di gioco ma che allo stesso tempo sappia anche verticalizzare verso le punte. Non è un caso infatti che Pirlo abbia spesso schierato Bonucci, nonostante avesse ampia scelta in difesa. Il centrale italiano infatti oltre ad essere importante dal punto di vista della leadership è un vero e proprio regista arretrato, abile a verticalizzare verso le punte.

Proprio questa difficoltà a centrocampo dovrebbe portare la Juventus ad investire almeno su un regista. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore individuato dalla società bianconera per rinforzare dalla mediana è Manuel Locatelli del Sassuolo. Già durante lo scorso Calciomercato estivo la Juventus provò ad acquistarlo dalla società emiliana. Le notevoli richieste sul cartellino avrebbero portato la Juventus a posticipare il suo acquisto.

Gianluca Frabotta possibile contropartita per l'acquisto di Locatelli

La Juventus in estate potrebbe investire su Manuel Locatelli. Non sarà semplice acquistarlo considerando il valore di mercato che ha attualmente il giocatore. Si parla di una valutazione di circa 40 milioni di euro, che potrebbe incrementare qualora il giocatore dovesse giocare da protagonista l'Europeo 2021 con la nazionale italiana.

La società bianconera però starebbe valutando anche la possibilità di inserire una contropartita tecnica per diminuire l'esborso economico da presentare al Sassuolo per il suo acquisto. Nelle ultime ore si parla di Gianluca Frabotta come possibile contropartita tecnica per Locatelli. Il terzino under 21 in questa stagione ha giocato diverse partite con la Juventus, soprattutto nella prima parte della stagione con l'assenza di Alex Sandro.

Nella seconda parte però non è riuscito a confermarsi e le volte che è stato impiegato non ha fornito grandi prestazioni. Per questo un eventuale trasferimento al Sassuolo potrebbe essere utile al giocatore per raggiungere la maturazione calcistica.

Il mercato della Juventus

Nelle ultime settimane si era parlato del possibile inserimento di Fagioli per arrivare a Locatelli.

Ipotesi che però sarebbe da scartare in quanto la Juventus considererebbe il classe 2001 parte integrante della rosa bianconera per la prossima stagione. Dovrebbero partire invece a centrocampo altri giocatori non ritenuti utili al progetto sportivo bianconero. Ramsey ad esempio potrebbe ritornare nel campionato inglese, da valutare anche il futuro professionale di Rabiot, che piace anche lui in Inghilterra, all'Everton. Anche Bentancur sarebbe a rischio partenza, negli ultimi mesi si era parlato di un interesse concreto del Barcellona.