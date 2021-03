La stagione della Juventus fino ad adesso non ha regalato particolari soddisfazioni ai tifosi bianconeri. La sola conquista della Supercoppa italiana non spegne la delusione per l'uscita anticipata dalla Champions League negli ottavi di finale. Anche in campionato l'attuale terzo posto in classifica a dieci punti dall'Inter rappresenta a pieno le difficoltà della squadra di Pirlo, che in questo finale di stagione proverà la scalata alla vetta della classifica. Allo stesso tempo a maggio ci sarà l'occasione di arricchire la bacheca affrontando in finale di Coppa Italia l'Atalanta. Nonostante le varie difficoltà dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati, si stanno mettendo in evidenza diversi giocatori in questa stagione.

Ottime le conferme di Danilo e Rabiot, la vera rivelazione è però il centrocampista offensivo Federico Chiesa.

Il nazionale italiano si sta rivelando il vero trascinatore della squadra bianconera. In Champions League nelle due sfide degli ottavi contro il Porto ha realizzato tre gol, che però non sono serviti per la qualificazione ai quarti di finale. Proprio questa crescita tecnica del giocatore non è passata inosservata al Manchester United, che secondo la stampa spagnola sarebbe pronto a presentare un'offerta alla Juventus per il giocatore.

Il Manchester United potrebbe offrire 80 milioni di euro per Chiesa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna il Manchester United sarebbe pronto ad investire 80 milioni di euro per il cartellino di Federico Chiesa.

Una somma importante considerando la crisi economica che sta riguardando il calcio e il fatto che fino alla stagione scorsa il giocatore aveva una valutazione di mercato di circa 55-60 milioni di euro. Un'offerta che però non dovrebbe essere presa in considerazione dalla Juventus, che ritiene il giocatore il presente ed il futuro della squadra bianconera.

A tal riguardo a fine stagione la Juventus dovrebbe riscattare definitivamente il cartellino di Federico Chiesa. Il nazionale italiano si è trasferito a Torino in prestito con diritto di riscatto per circa 60 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus la prossima stagione dovrebbe ripartire da Kulusevski e Chiesa. Altre certezze sono McKennie (riscattato di recente dallo Schalke 04) e Arthur Melo.

In dubbio la permanenza dei vari Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, che hanno mercato in Inghilterra. Il centrocampista francese piace all'Everton di Ancelotti, sul gallese invece ci sarebbe l'interesse del Tottenham. Tutte cessioni che garantirebbero una somma importante da investire sul mercato, magari su un regista di qualità.