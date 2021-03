I risultati raccolti dalla Juventus negli ultimi match sono diventati uno degli argomenti più chiacchierati dai principali sportivi giornali italiani e non. Tanti media stranieri infatti hanno analizzato la stagione deludente della squadra bianconera. Uno su tutti lo spagnolo El Pais, che non ha risparmiato critiche nei confronti della società bianconera. La principale critica mossa ad Agnelli e ai suoi dirigenti è stata la volontà di cambiare due allenatori in due anni per ricercare il bel gioco. Scelta che evidentemente non sta portando i risultati sperati. Il giornale ha infatti sottolineato come a questo punto della stagione Sarri ave dieci punti in più rispetto alla Juventus di Andrea Pirlo.

Il giornale spagnolo infatti scrive: "Tifosi e società si trovano davanti un monumento come Pirlo, che non è Maurizio Sarri, disprezzato perché andava in tuta in panchina, perché fumava e bestemmiava nonostante avesse dieci punti in più dell'attuale tecnico della Juventus". La Juventus ha esonerato gli ultimi due allenatori per ricercare un'idea estetica di calcio associata ai risultati non riuscendoci evidentemente.

L'opinione de 'El Pais' condivisa anche da gran parte dei tifosi della Juventus

Le critiche pesanti dalla Spagna nei confronti della decisione della Juventus di affidarsi ad allenatori che puntano al bel gioco hanno trovato riscontro evidentemente anche fra la maggior parte dei sostenitori della Juventus. Quest'ultimi infatti rimpiangono i risultati raccolti con Massimiliano Allegri, che da sempre ha fatto di una buona difesa la sua idea di gioco.

Non è un caso che negli ultimi mesi arrivano indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile esonero di Andrea Pirlo, se non nell'immediato, a fine stagione. Diversi i profili associati alla panchina della Juventus. Si va da un possibile ritorno di Massimiliano Allegri, all'ingaggio di Spalletti, Gasperini o Simone Inzaghi.

Pirlo potrebbe essere esonerato a fine stagione

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo si gioca la permanenza in bianconero in questo finale di stagione. I prossimi quattro match ci diranno molto sul modo in cui la squadra bianconera reagirà al difficile momento che sta vivendo in campionato. La qualificazione alla prossima Champions League passa dalla sfide contro Torino, Napoli, Genoa e Atalanta.

Non è da scartare la possibilità, secondo alcune indiscrezioni di mercato, che Pirlo possa venire esonerato già nell'immediato in caso di risultati deludenti nei prossimi match. Si valuterebbe infatti la promozione a traghettatore fino a fine stagione di Igor Tudor, già nello staff tecnico bianconero come assistente allenatore.