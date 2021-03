L’indiscrezione arrivata in queste ultime ore in alcune redazioni sportive ha già attratto su di sé l'attenzione della critica: si fa spazio, infatti, l’ipotesi per uno scambio fra le due storiche rivali del campionato italiano, Milan e Juventus, che susciterebbe molto scalpore: Buffon-Donnarumma.

L’idea sarebbe nata in seguito alle difficoltà di Donnarumma di giungere ad un accordo per il rinnovo di contratto con il Milan, con Raiola che non si muove dalla propria posizione e chiede dieci milioni netti all’anno per la firma del suo assistito. Il Milan, dalla sua parte, è fermo all’offerta di otto milioni netti; dall’altra parte, la Juventus assiste interessata, dopo l’ormai certo addio di Buffon, che quasi sicuramente non rinnoverà il contratto per la stagione 2021/2022 con la società bianconera.

L'indiscrezione

Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello di Sportitalia, la tentazione di mercato è concreta. Il portiere bianconero, infatti, ha la tentazione di vivere un’ultima esperienza in un top club al di fuori di Torino, dopo la non felice avventura in terra parigina e ritrovare quell’entusiasmo (complici i risultati non idilliaci di una Juventus in ricostruzione) che sembra sia stato smarrito durante questa stagione. Il Milan invece, potrebbe aver bisogno della grande esperienza del portiere juventino, anche per accelerare il processo di crescita di una squadra che in questa stagione ha già ampiamente dimostrato di poter dire la sua.

Il futuro di Buffon

Il futuro dell’estremo difensore bianconero, che dall’anno scorso è di fatto il secondo portiere, scavalcato nelle gerarchie dal polacco Szczesny, è ancora tutto da definire: è slittata infatti la decisione sul rinnovo del portiere.

Previsto inizialmente un meeting a marzo, per definire e discutere della scelta migliore per il prossimo anno, se ne riparlerà fra aprile e maggio quando la situazione scudetto-qualificazione Champions sarà più delineata. Il portiere, come detto, gradirebbe un posto da titolare che al momento, anche considerata l’avanzata età e le limitate garanzie fisiche, poche squadre in Europa potrebbero garantirgli.

La situazione di Donnarumma

La situazione rinnovo è in fase di stand-by, a causa dell'elevata cifra richiesta (dieci milioni netti all'anno) dall'agente del portiere rossonero e delle ingenti commissioni pretese dallo stesso Raiola. Nel caso in cui non si riesca ad arrivare ad un accordo tra le parti, la Juve è ovviamente alla finestra, pronta ad approfittare ed acquistare a prezzo "di saldo" colui che è considerato l'erede naturale di Gianluigi Buffon.

Si possono infatti contare sulle dita di una mano i club europei che al momento si possono permettere di pagare l'ingaggio di Donnarumma: Real Madrid, Psg, Manchester United, Manchester City e, come detto, il club piemontese.