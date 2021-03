La Juventus in questa stagione ha dimostrato di non essere continua dal punto di vista dei risultati. Uno dei problemi riscontrati nella rosa bianconera è l'assenza di qualità a centrocampo. Non è un caso che con l'assenza prolungata di Arthur Melo (rientrato nel match contro la Lazio) la qualità di gioco ne abbia evidentemente risentito. Per questo la società bianconera sarebbe pronta a regalare a Pirlo un regista di qualità, che sappia integrarsi con l'ex giocatore del Barcellona. Si è parlato molto di un interesse concreto della Juventus per Manuel Locatelli ma non è l'unico giocatore seguito per il centrocampo.

Piace molto anche Jorginho, giocatore del Chelsea e della nazionale italiana di Roberto Mancini. Il classe 1991 ha una valutazione di mercato importante, di circa 50 milioni di euro. In una situazione di crisi economica generalizzata nel mondo del calcio, l'unico modo per reperire fondi da investire è quello di cedere gli esuberi. Fra questi rientrerebbero anche i centrocampisti Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, arrivati a Torino a parametro zero nell'estate 2019.

Le cessioni di Rabiot e Ramsey potrebbero finanziare l'acquisto di Jorginho

La Juventus potrebbe cedere Rabiot e Ramsey per finanziare l'acquisto di Jorginho. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna sembra questa la strategia che la società bianconera vorrebbe portare avanti durante il Calciomercato estivo.

D'altronde dopo aver investito in maniera importante su difesa e centrocampo, a luglio 2021 la Juventus potrebbe privilegiare proprio il rafforzamento della mediana. Non essendoci però molta disponibilità economica, le cessioni potrebbero finanziare gli acquisti. Sia Rabiot che Ramsey hanno mercato in Inghilterra, il primo piace a Manchester City ed Everton, mentre il secondo al Tottenham.

Le loro partenze potrebbero garantire più dei 50 milioni di euro totali che servono per arrivare a Jorginho.

Il mercato della Juventus

Si è parlato di Locatelli e Jorginho come possibili obiettivi di mercato della prossima estate. Non sono però gli unici nella lista di mercato del direttore sportivo Fabio Paratici. Piace molto anche Aouar del Lione, valutato circa 50 milioni di euro dalla società francese.

La Juventus però potrebbe offrire delle contropartite tecniche per diminuire l'esborso economico da presentare ai francesi. Una di queste potrebbe essere Mattia De Sciglio, già in prestito al Lione e che sarebbe valutato intorno ai 10 milioni di euro. Al terzino italiano potrebbe aggiungersi anche Douglas Costa, che difficilmente sarà riscattato dal Bayern Monaco a fine stagione. Il brasiliano è valutato intorno ai 20 milioni di euro. Di conseguenza, se entrambi i giocatori dovessero finire al Lione, potrebbero bastare 20 milioni cash per arrivare al centrocampista francese.