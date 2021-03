I primi mesi del 2021 hanno messo in evidenza le difficoltà della Juventus dal punto di vista del gioco. Per tale motivo sembra essersi palesata l'esigenza di acquistare un regista per migliorare la qualità del centrocampo. Allo stesso tempo pesa anche l'assenza di un'alternativa nel settore avanzato, anche in considerazione dei problemi fisici che hanno riguardato e stanno riguardando Morata e Dybala. Si era parlato a gennaio di un interesse concreto della Juventus per Gianluca Scamacca. Attualmente in prestito al Genoa ma di proprietà del Sassuolo, la trattativa non si sarebbe concretizzata perché la Juventus lo avrebbe voluto acquistare in prestito con diritto di riscatto mentre gli emiliani puntavano all'obbligo.

Fra le motivazioni che avrebbero spinto la Juventus a evitare un ulteriore investimento nel settore avanzato a gennaio ci sarebbe anche la volontà di riportare Moise Kean a Torino. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di fare un'offerta all'Everton in estate per acquistare la punta della nazionale italiana. La società bianconera potrebbe decidere di inserire una contropartita tecnica per attutire l'esborso economico.

La Juventus potrebbe offrire Rabiot o Ramsey per Kean

La Juventus sarebbe interessata a riportare in Italia Moise Kean. La punta classe 2000 è cresciuta nel vivaio bianconero ed è stata ceduta nell'estate 2019 all'Everton per circa 28 milioni di euro. Trasferitosi in prestito al Paris Saint Germain la scorsa estate, Kean viene spesso schierato titolare dal tecnico Pochettino e ha realizzato diversi gol pesanti.

Uno su tutti nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Adesso la Juventus starebbe pensando ad un suo ritorno e vorrebbe offrire uno fra Rabiot e Ramsey come contropartita tecnica per attutire l'esborso economico da presentare all'Everton. Attualmente Kean ha una valutazione di circa 60-70 milioni.

Il Paris Saint Germain vorrebbe acquistare Kean a titolo definitivo

L'eventuale inserimento di uno dei centrocampisti prima menzionati permetterebbe alla Juventus di Andrea Pirlo risparmiare almeno la metà dell'esborso cash. Non manca però la concorrenza per il talentuoso Kean: il Paris Saint Germain sarebbe intenzionato a riscattare il suo cartellino dall'Everton.

Decisiva potrebbe essere anche la volontà del calciatore.