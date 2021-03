La Juventus in questo finale di stagione proverà a confermarsi a livello nazionale ma anche ad arrivare più avanti possibile in Champions League. Indipendentemente però dai risultati che raggiungerà la società bianconera potrebbe attuare un'altra piccola rivoluzione della rosa in estate dopo quella avviata lo scorso calciomercato estivo. La strategia sarebbe quella di diminuire il monte ingaggi anche per fronteggiare la crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus e che non ha risparmiato neanche il calcio. Per questo la dirigenza bianconera potrebbe cedere diversi giocatori che hanno uno stipendio pesante, fra questi spiccherebbe soprattutto Cristiano Ronaldo.

Nonostante il portoghese abbia ancora un anno di contratto, potrebbe lasciare la Juventus in estate. Una cessione che se da una parte sarebbe un danno dal punto di vista tecnico, dall'altra permetterebbe alla società bianconera di continuare anche la strategia di ringiovanimento della rosa. A rischiare la cessione però sono anche altri giocatori: su tutti Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

La Juventus potrebbe cedere Rabiot e Ramsey e fine stagione

La Juventus in estate potrebbe cedere anche i centrocampisti Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Arrivati nell'estate 2019 a parametro zero, la loro partenza permetterebbe alla società bianconera di scrivere a bilancio una plusvalenza finanziaria. Allo stesso tempo alleggerirebbe di molto il monte ingaggi. Entrambi infatti guadagnano sei milioni di euro a stagione, uno stipendio pesante se rapportato al loro contributo in termini di prestazioni e gol.

Il centrocampista francese sembra inoltre rendere molto di più in un centrocampo a tre, mentre Pirlo schiera la sua squadra con il 4-4-2. Per quanto riguarda Ramsey invece, la Juventus non discute la sua qualità tecnica ma ci si aspettava un contributo maggiore dal punto di vista offensivo. Entrambi potrebbero finire nel campionato inglese, dove vantano diversi estimatori.

Rabiot piace all'Everton di Ancelotti, il suo cartellino potrebbe essere utilizzato dalla Juventus per arrivare a Kean. Su Ramsey invece ci sarebbe l'interesse del Tottenham. Entrambi sono valutati intorno ai 30 milioni di euro.

Cristiano Ronaldo interessa al Paris Saint Germain e all'Inter Miami

La punta Cristiano Ronaldo interesserebbe soprattutto al Paris Saint Germain in vista della prossima stagione.

La società francese, oltre a garantirgli lo stipendio che percepisce alla Juventus, non avrebbe problemi a pagare il costo del cartellino alla Juventus. Il portoghese ha una valutazione di circa 60 milioni di euro. Anche l'Inter Miami sarebbe interessato al giocatore ma è difficile pensare che Ronaldo possa accettare un'esperienza professionale nella Major League Soccer nell'immediato.