La tripletta realizzata contro il Cagliari è stata una risposta decisa da parte di Cristiano Ronaldo alle tante critiche piovute su di lui e sulla Juventus per l'uscita anticipata dalla Champions League contro il Porto. La punta portoghese nel post partita ha deciso di non rilasciare interviste in segno di polemica, probabilmente in riferimento non solo alle critiche dei tifosi bianconeri ma anche di quelle della stampa. Prima della partita il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha difeso Cristiano Ronaldo sottolineando come non si possa discutere un giocatore del suo livello per una partita sbagliata.

Ha poi confermato che il giocatore rimarrà alla Juventus anche in futuro. La sua permanenza a Torino però sembrerebbe dipendere soprattutto dal portoghese. Quello che è certo è che Cristiano Ronaldo continua ad essere una spesa importante per la Juventus. Pesa infatti quasi 90 milioni di euro sul bilancio d'esercizio della società bianconera. Di conseguenza non è da scartare la possibilità che la Juventus possa considerare una sua cessione a fine stagione.

Cristiano Ronaldo pesa circa 87 milioni di euro sul bilancio della Juventus

Cristiano Ronaldo ha ancora un anno di contratto con la Juventus a 30 milioni di euro netti a stagione. A questi bisogna aggiungere il lordo e quindi le tasse che la società bianconera deve pagare sullo stipendio del calciatore.

Il suo costo è quindi di 58 milioni di euro, oltre a questo è da considerare anche 29 milioni di euro di ammortamento. Per questo a bilancio pesa 87 milioni di euro. Costi importanti che potrebbero portare la Juventus a valutare una sua cessione a fine stagione. D'altronde non mancherebbero acquirenti importanti per la punta portoghese. Di recente è stato lo stesso tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer a sottolineare come lo rivorrebbe volentieri nella squadra inglese.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un clamoroso ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Possibilità poco concreta anche in considerazione del fatto che la società spagnola da due anni a questa parte ha avviato un progetto di ringiovanimento della rosa.

Cristiano Ronaldo potrebbe finire al Manchester United in uno scambio con Pogba

Negli ultimi giorni alcuni giornali sportivi hanno parlato di un clamoroso scambio di mercato che porterebbe Cristiano Ronaldo al Manchester United e Paul Pogba alla Juventus.

Si tratterebbe di un ritorno per entrambi i giocatori. Il portoghese si è affermato in Inghilterra e nel calcio europeo proprio nello United. Pogba invece è cresciuto professionalmente e umanamente a Torino dal 2012 al 2016, vincendo anche tante competizioni nazionali.