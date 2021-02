Le ultime prestazioni fornite dalla Juventus hanno deluso gran parte dei tifosi bianconeri. La sconfitta contro il Napoli e soprattutto la disfatta in Champions League contro il Porto hanno messo in evidenza difficoltà dal punto di vista del gioco ed in fase realizzativa. Cristiano Ronaldo sta facendo fatica ad incidere come ha fatto nelle ultime due stagioni. Il suo atteggiamento in campo inoltre dimostrerebbe l'insoddisfazione della punta portoghese. Nelle prossime partite la Juventus proverà a riscattarsi ma è evidente come la partita fondamentale per la squadra bianconera sia il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto previsto il 9 marzo.

Intanto arrivano indiscrezioni non piacevoli per quanto riguarda il Calciomercato. Secondo alcuni giornali sportivi spagnoli la punta portoghese starebbe valutando la possibilità di lasciare la Juventus già la prossima estate. Nonostante abbia un contratto fino a giugno 2022, Ronaldo vorrebbe ritornare al Manchester United.

Cristiano Ronaldo vorrebbe lasciare la Juventus a fine stagione per i media spagnoli

Secondo alcuni giornali sportivi spagnoli Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Sarebbe questa la volontà della punta portoghese, che sarebbe pronta a ritornare volentieri al Manchester United. Ronaldo vorrebbe misurarsi di nuovo nel campionato inglese e a ritornare nella società che ha contribuito a renderlo uno dei migliori giocatori al mondo.

Il portoghese avrebbe incaricato il suo agente sportivo Jorge Mendes di valutare la possibilità, attivandosi in particolar modo con il Manchester United. La Juventus però vorrebbe la permanenza della punta portoghese, anche in considerazione del fatto che ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2022. Di certo però non si opporrebbe ad un'eventuale richiesta del giocatore.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione di mercato lanciata da alcuni giornali sportivi spagnoli non trova riscontri fra in Italia. Fra altro alcuni giornali nazionali hanno parlato addirittura di un possibile rinnovo di contratto di un altro anno per Cristiano Ronaldo. A conferma di questo anche il possibile arrivo di Marcelo alla Juventus. Si parla infatti di un possibile arrivo del terzino a Torino la prossima stagione.

Ci sarebbe già un'intesa fra le parti sulla base di un contratto di 5 milioni di euro a stagione. Cristiano Ronaldo si starebbe attivando per cercare casa al suo ex compagno al Real Madrid e amico Marcelo. Per questo sembrerebbe difficile pensare che la punta portoghese possa lasciare la Juventus qualora fosse confermato l'acquisto da parte della Juventus di Marcelo.