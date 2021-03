La Juventus risponde con decisione in campionato all'eliminazione subita in Champions League da parte del Porto. Una sconfitta europea che continua ad essere argomento di discussione fra i giornali di calcio. La vittoria contro il Cagliari in campionato ha messo in evidenza anche un Cristiano Ronaldo in forma ottimale, visti i tre gol realizzati nel primo tempo. Di certo il portoghese è sembrato carico e voglioso di dimostrare il suo valore dopo la prestazione non ideale offerta nelle due sfide degli ottavi di finale della massima competizione europea. Il giocatore è stato criticato da tanti tifosi della Juventus ma anche da alcuni giornali e addetti ai lavori.

Non è un caso che a fine partita non abbia voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa.

Fra i più critici nei confronti del portoghese c'è stato l'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi. In una recente intervista infatti ha voluto lanciare una frecciatina pesante al portoghese. L'ex giocatore ha infatti dichiarato che Ronaldo si sarebbe dovuto presentare ai microfoni nel post Juventus-Porto per chiedere scusa ai tifosi bianconeri.

Cristiano Ronaldo doveva scusarsi con i tifosi della Juventus

In una recente intervista l'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi non ha risparmiato critiche nei confronti di Cristiano Ronaldo. L'ex giocatore ha rimproverato al portoghese non tanto la prestazione offerta contro il Porto quanto il fatto che avrebbe dovuto presentarsi alle interviste post partita per scusarsi della sua prestazione.

Gli unici giocatori che hanno rilasciato dichiarazioni invece sono stati Mathijs de Ligt e Federico Chiesa. Tacchinardi ha infatti dichiarato: "Era lui che doveva dare spiegazioni, anche sulla sua partita e non Federico Chiesa, serviva anche chiedere scusa ai tifosi". L'ex centrocampista si è soffermato anche sulla prestazione della Juventus nei due match degli ottavi di finale contro il Porto.

A tal riguardo ha dichiarato: "Ho visto nelle due partite tutti episodi di una squadra che non c'è con la testa al 100%".

Cristiano Ronaldo e le indiscrezioni di mercato

Di certo questo finale di stagione ci dirà molto sul futuro professionale di Cristiano Ronaldo. Il portoghese negli ultimi giorni ha postato sui suoi account social ufficiali dichiarazioni importanti in merito alla volontà di conquistare altre competizioni con la Juventus e con il Portogallo.

Bisognerà capire però se rimarrà anche la prossima stagione, nonostante abbia ancora un anno di contratto con la società bianconera. Ronaldo pesa a bilancio quasi 90 milioni di euro fra ingaggio lordo e costo ammortamento. Per questo non è da scartare la possibilità che la Juventus consideri una sua partenza durante il calciomercato estivo.