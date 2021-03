La Juventus riparte dal derby contro il Torino per provare a rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta con il Benevento [VIDEO]. Il gol di Gaich ha piegato i Campioni d’Italia e aperto la crisi anche in campionato dopo l’uscita di scena prematura in Champions League. Pirlo non può più sbagliare perché adesso l’obiettivo è proteggere quel quarto posto che è vitale per le casse della Vecchia Signora. La preparazione del match sarà fondamentale e allo studio ci sono alcune possibili modifiche di formazione.

Juventus, dubbi in difesa in vista del derby

Molti dei dubbi dell’allenatore della Juve riguardano la difesa.

Il primo è chi sarà a formare la coppia centrale che avrà il compito di fermare Belotti e compagni. Si starebbe studiando la possibilità di far giocare dal primo minuto Giorgio Chiellini. Il veterano ha confermato con la Nazionale di stare bene, in più è rientrato a Vinovo già la settimana scorsa e quindi potrà recuperare quelle forze che invece potrebbero mancare a De Ligt e Bonucci, sempre in campo fino ad oggi con Italia e Olanda.

Chiellini si scalda, mentre a destra Pirlo riabbraccia Cuadrado che rientrerà dalla squalifica scontata contro il Benevento. L’esterno, al pari dei propri compagni sudamericani, questa volta non ha dovuto affrontare trasferte lunghe visto che sono state annullate le qualificazioni ai mondiali. Così ha avuto due settimane per rifiatare, al pari di Alex Sandro che potrebbe tornare tra i convocati dopo aver smaltito l’infortunio.

Il laterale carioca si potrebbe giocare il posto con Danilo, sempre utile nell'ibrido piano tattico di Pirlo con il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro a seconda delle situazioni di gioco.

Kulusevski verso la panchina, Juve con un Dybala in più

Nel cuore del campo i dubbi verranno sciolti all’ultimo, come sempre. Arthur, nonostante l’erroraccio nell’ultima gara, dovrebbe essere ancora il custode delle chiavi del gioco bianconero.

Al suo fianco solito ballottaggio tra Bentancur e Rabiot, probabile che possa recuperare anche Ramsey. A sinistra possibile cambio con McKennie che potrebbe sostituire Kulusevski per dare più dinamismo e soprattutto maggiore equilibrio all’undici iniziale di Andrea Pirlo. Lo svedese dovrebbe quindi iniziare dalla panchina.

La notizia più bella arriva dall’attacco.

Dopo oltre due mesi di assenza potrebbe tornare tra i convocati Paulo Dybala. Il ginocchio sembra aver smesso di far male, non si rischierà nulla, ma la Juventus ha estremo bisogno del suo numero 10 e quindi potrebbe tornare tra i giocatori disponibili. Ovviamente non giocherà dall'inizio e quindi la coppia d’attacco sarà formata, con ogni probabilità, da Morata e Cristiano Ronaldo.