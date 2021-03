Mercoledì 31 marzo alle ore 20:45 si giocherà a Vilnius Lituania-Italia, incontro valido per la terza giornata del girone C delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Gli azzurri, nelle due giornate iniziali, hanno ottenuto due convincenti vittorie contro Irlanda del Nord (2-0 con reti di Berardi e Immobile) e Bulgaria (2-0 con gol di Belotti su rigore e Locatelli). Grazie a questi due successi, l'Italia comanda il girone C con 6 punti, grazie a una maggiore differenza reti (+4) rispetto alla Svizzera (+3) che ha comunque ottenuto gli stessi punti degli azzurri.

Statistiche: nelle uniche sei occasioni in cui le due Nazionali si sono incontrate in match ufficiali, l'Italia ha vinto quattro volte, mentre due volte c'è stato un pareggio

Lituania, Cernych potrebbe guidare l'attacco

Valdas Urbonas e la sua Lituania hanno subito una sconfitta contro la Svizzera nell'unico match del gruppo C disputato sinora. Per tentare di insediare la compagine di Mancini, il tecnico di Panevėžys potrebbe optare per il 4-1-4-1, con Svedkauskas come estremo difensore. La difesa a quattro potrebbe avere come interpreti, almeno inizialmente, Mikoliunas e Vaitkunas che agiranno come terzini, mentre la coppia Gaspuitis-Beneta si piazzerà in mezzo al reparto. Simkus, come successo nell'incontro con la Svizzera, dovrebbe occupare la linea mediana.

A trequarti campo, invece, i titolari potrebbero essere Lasickas e Novikovas come esterni, mentre Dapkus e Slivka andranno ad agire subito dietro al vertice offensivo Cernych.

Italia: out Kean, Cristante, Berardi e Caputo

Roberto Mancini e la sua Italia stanno rispettando i pronostici della vigilia delle Qualificazioni. Per puntare al 24° risultato utile consecutivo, il tecnico ex Inter potrebbe schierare il 4-3-3, con Gigio Donnarumma tra i pali.

Di Lorenzo ed Emerson Palmieri dovrebbero essere i terzini, con Mancini e Bastoni che saranno gli interpreti del reparto centrale. A centrocampo oltre agli impieghi quasi sicuri di Locatelli e Pellegrini, dovrebbero essere in lizza per una maglia da titolare Pessina e Barella, col trequartista orobico che pare leggermente avvantaggiato. Il tridente offensivo, infine, dovrebbe vedere Bernardeschi in campo, ma anche un doppio ballottaggio: quello Immobile-Belotti e quello El Shaarawy-Chiesa, con gli attaccanti di Roma e Lazio che dovrebbero spuntarla.

Ancora out Kean, Berardi, Cristante e Caputo.

Le probabili formazioni di Lituania-Italia:

Lituania (4-1-4-1): Svedkauskas, Mikoliunas, Gaspuitis, Beneta, Vaitkunas, Simkus, Novikovas, Dapkus, Slivka, Lasickas, Cernych. Allenatore: Valdas Urbonas.

Italia (4-3-3): G. Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Emerson Palmieri, Pessina (Barella), Locatelli, Pellegrini, Bernardeschi, Immobile (Belotti), El Shaarawy (Chiesa). Allenatore: Roberto Mancini.