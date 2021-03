La Roma e Tiago Pinto iniziano a ragionare sul dopo Dzeko già ora,e cosi, per l'attacco, si passa da molte stelle nascenti con statistiche più o meno diverse, a vere star del panorama internazionale ma con numeri non sempre sublimi. Si parla quindi di nomi come Vlahovic e Daka, che rappresenta la stella nascente, fino a vere star come Depay, Icardi, in rotta di collisione con il PSG, e Belotti.

Vlahovic della Fiorentina

Già osservato lo scorso anno, Dusan Vlahovic torna nel mirino della Roma per la prossima sessione estiva. Le statistiche però non confermano la valutazione di 40 milioni chiesti dalla Fiorentina, considerato che con oltre 50 presenze ha segnato 21 reti nelle due ultime stagioni.

Il nome piace perché, rispetto alla situazione attuale, è il profilo più simile a Dzeko ma con diversi anni meno. Lo scorso anno il Lipsia offrì 25 milioni per il cartellino, ma l'offerta fu rifiutata.

Roma: idea Depay

Tra i nomi elencati, Memphis Depay è l'unico che garantirebbe alla Roma una validissima opportunità sia nel ruolo di punta centrale, sia in quello di ala sinistra, che ricopre anche in nazionale olandese con buoni risultati. A parte la forza fisica e il dribbling, che sono due sue caratteristiche fondamentali, si fa altrettanto apprezzare per essere un eccellente tiratore di punizioni e per avere un tiro dalla distanza molto potente e preciso. Il costo del cartellino per strapparlo al Lione si aggira sui 45 milioni di euro. cifra alta che però appare più equa pensando all'età di Depay, 27 anni, nel pieno della maturità agonistica.

Ritorna l'ipotesi Icardi

Rispetto a tutti gli altri nomi, in questo caso si profilerebbe più la possibilità di un prestito con diritto di riscatto per alleggerire le casse del PSG, appesantite da contratti faraonici. Se si dovesse concretizzare questa ipotesi, saremmo davanti a un giocatore, Mauro Icardi, con una carriera di tutto rispetto, che lo ha fatto conoscere e riconoscere come un centravanti puro, con uno spiccato fiuto del gol e che arriverebbe a Roma a 28 anni ,nel pieno della maturità calcistica.

Si torna a parlare anche di Belotti

Nel caso di Andrea Belotti, stiamo parlando di un giocatore che destò anche in passato interesse tra le file della Roma, ma la richiesta spropositata del presidente Cairo, che lo valutava oltre 90 milioni, non fu mai presa sul serio e nessuno, neppure chi avrebbe potuto, palesò intenzioni concrete di acquisto a quelle cifre.

Resta un centravanti forte non tanto fisicamente quanto atleticamente, rapido nello stretto, ha una elasticità muscolare impressionante e questo lo rende rapidissimo nella scelta del momento dell'inserimento per finalizzare l'azione che spesso concretizza. Oggi la sua valutazione si assesta sui 40 milioni di euro. Non impossibile ma comunque un po' alta per un giocatore di 27 anni atteso a confermare in una squadra di livello più alto quanto di buon fatto vedere finora nel Torino.