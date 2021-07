Il suo primo incontro era stato il 30 giugno con l'argentino Pella , Berrettini lo ha vinto in quattro set (con un sonoro 6-0 finale). Nei turni seguenti ha trovato prima l'olandese van de Zandschulp e poi lo sloveno Bedene , entrambi superati dall'azzurro in tre set. Così come avvenuto anche ali ottavi di finale contro il bielorusso Ivask a. Decisamente più faticoso è stato il match dei quarti contro il canadese e Auger-Aliassime , superato al quarto set.

Che in quel di Londra l'11 luglio, nel tempio del calcio e in quello del Tennis (Wembley e Wimbledon, appunto), si potessero giocare due finali con italiani in campo in pochissimi lo avrebbero scommesso fino a pochi giorni fa. Eppure sarà così: Berrettini e la nazionale di calcio, a pochi chilometri di distanza e a poche ore l'uno dall'altra, si apprestano a regalare grandi emozioni agli sportivi italiani.

