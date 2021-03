Il Calciomercato della Juventus potrebbe regalare molte sorprese nella prossima sessione. Paratici e Nedved, su input di Agnelli, potrebbero rivoluzionare la rosa, ma alcuni giocatori resteranno e tra loro ci sarebbero anche Danilo e Cuadrado. Il progetto dovrebbe quindi ripartire dai giovani già acquistati durante le ultime finestre di mercato, ma anche alcuni veterani faranno comodo nella costruzione della Juve che verrà.

Cuadrado dovrebbe restare alla Juventus

Come detto, uno di questi è Juan Cuadrado. Il colombiano è ormai un pilastro della Juventus da anni: la sua duttilità regala agli allenatori la possibilità di schierarlo su tutta la fascia destra.

Gioca terzino, con grande spinta e una fase difensiva apparsa in grande crescita da Sarri in poi, ma può essere schierato anche come esterno del 3-5-2 a correre su tutta la corsia. Tra l’altro i numeri sono assolutamente dalla parte del sudamericano che, in tutte le competizioni in questa stagione, ha messo a referto ben 15 assist di cui sette in campionato e sei in sei gare in Champions League.

Resterà Cuadrado, con ogni probabilità, perché è fondamentale e allo studio ci sarebbe anche la possibilità di fargli firmare il rinnovo di contratto. L’attuale intesa scade nel 2022 e, nonostante i 32 anni, la Vecchia Signora vorrebbe blindarlo per non far cantare le eventuali sirene di mercato.

Calciomercato Juventus, Danilo e i giovani blindati

Non sarebbe prevista la cessione, durante il prossimo calciomercato della Juventus, nemmeno per Danilo.

Il brasiliano, arrivato in sordina nello scambio con Cancelo, ha faticato il primo anno in bianconero. Con Sarri si è spesso reso protagonista di partite al di sotto delle aspettative. Poi tutto è cambiato: Pirlo gli ha disegnato un ruolo ibrido, un po’ centrale difensivo nella linea a tre, un po’ terzino di spinta nella retroguardia a quattro. Ora ha convinto tutti e la nuova Juve dovrebbe ripartire anche da lui.

In difesa non ci sarebbero dubbi sulla permanenza di De Ligt. Pagato oltre 75 milioni di euro, ha dimostrato di poterli valere, nonostante qualche passaggio a vuoto nel suo periodo iniziale di ambientamento. In mediana, nonostante l’errore contro il Benevento, il progetto prevede di ripartire da Arthur, arrivato in uno scambio con Pjanic nell'estate dell’anno scorso.

Insieme a lui in mezzo al campo ci dovrebbe essere ancora McKennie, già riscattato dallo Schalke 04 e tra le più belle sorprese della stagione bianconera. Per quello che riguarda l’attacco, inamovibili sarebbero Chiesa e Kulusevski. Giovani pagati molto e dal talento cristallino, la Juventus punta soprattutto su di loro per fare il salto di qualità in fase offensiva.