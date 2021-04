Allo stadio Scida di Crotone, sabato 1 maggio, si gioca il match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A, la quindicesima del girone di ritorno, tra Crotone e Inter. Le due squadre sono in lotta per obiettivi estremamente diversi. I padroni di casa sono sempre vicini alla retrocessione nonostante il successo ottenuto nell'ultimo turno contro il Parma. I nerazzurri, invece, sono a un passo dallo scudetto visto che mancano quattro punti, a meno di un passo falso dell'Atalanta domenica.

News su Crotone-Inter

L'annata del Crotone è stata sicuramente negativa e difficilmente potrà avere risvolti positivi nelle prossime partite.

I calabresi si trovano in piena zona retrocessione, all'ultimo posto, e la salvezza appare un miraggio. Come detto, i rossoblu sono ultimi con 18 punti, a meno due dal Parma penultimo e a meno tredici dal Cagliari quartultimo. La retrocessione matematica, dunque, potrebbe arrivare già in questo turno. La squadra di Serse Cosmi, comunque, nell'ultimo turno ha dato segnali importanti andando a battere proprio il Parma in trasferta, al Tardini, per 4-3.

L'Inter è sempre più vicina al trionfo. I nerazzurri sono a un passo dallo scudetto, che nella Milano nerazzurra manca da undici anni, quando nel 2010 fu Mourinho a portare il tricolore nell'anno leggendario del Triplete. Mancano quattro punti, ma con un successo e un passo falso dell'Atalanta in casa del Sassuolo, gli ospiti sarebbero campioni d'Italia già in questo turno.

Nell'ultimo turno la squadra di Antonio Conte è tornata al successo dopo due pareggi consecutivi, contro Napoli e Spezia, battendo il Verona in casa di misura per 1-0, con gol vittoria messo a segno da Matteo Darmian.

Probabili formazioni Crotone-Inter

Serse Cosmi dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2. La coppia d'attacco sarà formata dall'ex Napoli, Adam Ounas, e Simy, obiettivo di mercato proprio dei prossimi avversari.

Gli esterni, con il compito di svolgere la doppia fase, saranno Reca e Molina, mentre in mezzo al campo dovrebbero esserci Cigarini, Zanellato e Petriccione. In difesa ci saranno Magallan, a segno proprio contro il Parma nell'ultimo turno, Golemic e l'ex Torino, Djidji. L'estremo difensore sarà Cordaz, prodotto proprio del vivaio nerazzurro.

Indisponibile il centravanti Di Carmine, arrivato a gennaio dall'Hellas Verona.

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, si affiderà al 3-5-2 visto in gran parte di quest'annata. In avanti ci saranno Lukaku e Lautaro, con Sanchez che scalpita e potrebbe subentrare a partita in corso. In mezzo al campo possibile avvicendamento con Sensi che potrebbe prendere il posto di Eriksen, al fianco degli intoccabili di Brozovic e Barella. Non saranno a disposizione Arturo Vidal e Aleksander Kolarov. Il primo alle prese con un problema al ginocchio, mentre il secondo è out per un problema muscolare. Il serbo, inoltre, potrebbe dire addio al termine di questa stagione essendo in scadenza di contratto, ma anche la permanenza del cileno è tutt'altro che certa.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Molina, Cigarini, Zanellato, Petriccione, Reca; Ounas, Simy.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Sensi, Brozovic, Barella, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.