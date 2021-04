Allo stadio Meazza di Milano si gioca il match valido per la trentatreesima giornata di Serie A, la quattordicesima del girone di ritorno tra Inter e Hellas Verona. I padroni di casa vogliono tornare al successo per avvicinarsi ulteriormente allo scudetto. Gli ospiti, invece, vogliono chiudere al meglio un'annata comunque positiva. Nella sfida di andata, giocata allo stadio Bentegodi di Verona, successo dei nerazzurri per 2-1, con gol decisivo messo a segno da Milan Skriniar. La partita si giocherà domenica 25 aprile, alle ore 15:00.

Come ci arrivano le due squadre

L'Inter è sempre più vicina allo scudetto, nonostante gli ultimi risultati siano stati altalenanti. I nerazzurri, infatti, vengono da due pareggi consecutivi, che hanno interrotto la striscia di ben dieci vittorie di seguito. Dopo il pari contro il Napoli per 1-1, nel turno infrasettimanale è arrivato un altro pareggio, con lo stesso risultato, al Picco di La Spezia contro l'undici di Italiano. Il primato, comunque, è ancora ben saldo con la squadra di Antonio Conte in testa alla classifica con 76 punti, a più dieci sul Milan e in vantaggio negli scontri diretti.

Stagione sicuramente positiva anche per l'Hellas Verona, che ha praticamente raggiunto la salvezza con largo anticipo, anche se manca la matematica.

I gialloblu, infatti, sono decimi in classifica con 41 punti, a più tredici sul Cagliari terzultimo. La squadra di Ivan Juric è ancora in lotta per l'ottavo posto, anche se è a otto punti dal Sassuolo. Scaligeri che non stanno vivendo un gran momento di forma, visto che vengono da tre sconfitte consecutive, l'ultima in casa contro la Fiorentina per 2-1.

Probabili formazioni Inter-Hellas Verona

Conte si affiderà al suo solito schieramento tattico, il 3-5-2, cambiando qualcosa rispetto a quanto visto contro lo Spezia. In attacco potrebbe esserci una chance per Alexis Sanchez al posto di uno tra Lukaku e Lautaro. In mezzo al campo occhio a Stefano Sensi, che scalpita per una maglia da titolare, con l'italiano che potrebbe far rifiatare uno tra Eriksen e Brozovic.

Gli esterni, invece, dovrebbero essere sempre Hakimi e Perisic.

Il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1, con Lasagna a guidare l'attacco. Alle sue spalle saranno liberi di agire sulla linea dei trequartisti Ilic e Zaccagni. Esterni saranno Davide Faraoni, ex di turno come Dimarco che agirà in difesa, e Lazovic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Eriksen, Sensi, Barella, Perisic; Sanchez, Lukaku.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Barak, Lazovic; Ilic, Zaccagni; Lasagna.