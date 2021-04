La Juventus nei prossimi mesi sarà impegnata in un grande lavoro sul mercato. Da valutare ci sarebbe la permanenza di Alvaro Morata (in prestito dall'Atletico Madrid, così come quella di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Rischiano di lasciare Torino anche Alex Sandro, Bernardeschi, Rabiot e Ramsey, che pesano molto sul monte ingaggi della società bianconera. Bisognerà definire anche il futuro professionale di Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini. Nel post Torino-Juventus il capitano ha dichiarato che deciderà a fine stagione e che sia lui che Buffon non saranno mai un problema per la Juventus.

C'è quindi una possibilità concreta che il capitano bianconero possa lasciare il calcio giocato, magari iniziando una nuova carriera dirigenziale nella società bianconera. In tal caso la Juventus dovrà trovare un sostituto, che magari possa rappresentare un'alternativa ai titolari attuali Bonucci, de Ligt e Demiral. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera starebbe valutando il ritorno di Daniele Rugani.

Rugani potrebbe ritornare alla Juventus

La Juventus potrebbe decidere di riportare a Torino Daniele Rugani in caso di addio al calcio giocato di Chiellini. Il centrale toscano è attualmente in prestito al Cagliari e difficilmente la società sarda potrà garantirgli lo stipendio che attualmente percepisce (3,5 milioni di euro a stagione), di conseguenza sembrerebbe destinato a ritornare alla Juventus.

Rugani potrebbe fare il quarto centrale, ruolo già ricoperto dal difensore fino alla stagione 2019-2020. La scorsa estate è poi arrivata la cessione in prestito al Rennes, ma i primi sei mesi in Francia sono stati condizionati da un infortunio muscolare che non gli ha permesso di dare un contributo nella squadra francese. Durante lo scorso Calciomercato invernale è arrivata l'offerta del Cagliari, che ha definito un trasferimento in prestito fino a fine stagione.

Il mercato della Juventus

Dunque, Daniele Rugani quindi potrebbe far parte della rosa della Juventus la prossima stagione. Per quanto riguarda invece gli altri giocatori attualmente in prestito in altre società, l'unico che potrebbe essere riscattato a titolo definitivo potrebbe essere Mattia De Sciglio. Il terzino sta giocando con continuità al Lione e avrebbe espresso la volontà di rimanere in Francia.

Diversa è invece la situazione di Douglas Costa, in prestito fino a fine stagione al Bayern Monaco. Il brasiliano sta giocando poco nella squadra bavarese ed è destinato a ritornare a Torino a fine stagione. Probabilmente non per rimanerci: il brasiliano pesa molto nel bilancio bianconero (guadagna 6 milioni di euro a stagione). Douglas Costa potrebbe ritornare in Brasile, infatti ci sarebbe il Gremio interessato al giocatore.