La Juventus dovrà risolvere alcune questioni contrattuali non di poco conto a fine stagione. Non ci si riferisce unicamente ai giocatori presenti nella rosa bianconera in questa stagione, ma anche a quelli che sono in prestito in altre società. Sono sei i giocatori che attualmente si trovano a titolo temporaneo in altri club, con possibilità per quest'ultimi di riscattarli. Ci si riferisce a Douglas Costa (al Bayern Monaco), Mattia De Sciglio (Lione), Daniele Rugani (Cagliari), Perin, Pjaca e Pellegrini (Genoa). E proprio il brasiliano è quello che potrebbe pesare molto a bilancio della Juventus nella prossima stagione.

Il Bayern Monaco probabilmente non lo riscatterà ed è destinato quindi a ritorno a Torino. Ma non per rimanere, in quanto la Juventus non vorrebbe puntare sul brasiliano per i notevoli costi d'ingaggio. Douglas Costa guadagna 6 milioni di euro a stagione fino a giugno 2022. Significa che alla Juventus potrebbe costare 11 milioni di euro lordi d'ingaggio. Per questo secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera potrebbe concedere la rescissione consensuale al giocatore.

Douglas Costa potrebbe rescindere il contratto con la Juventus

La Juventus in estate potrebbe rescindere il contratto di Douglas Costa. Una scelta che ricorderebbe molto quello già avvenuto lo scorso Calciomercato estivo con Matuidi e Higuain.

La società bianconera fu costretta a concedere una buonuscita all'argentino rispetto all'ingaggio che aveva fino a giugno 2022. Cosa che non vorrebbe ripetere con Douglas Costa. La strategia della Juventus potrebbe essere quella di liberare il brasiliano a titolo gratuito, senza però pagare una buonuscita. Non mancherebbero acquirenti per il brasiliano.

Si parla infatti di un interesse concreto del Gremio, squadra che lo ha lanciato da giovane nel calcio che conta.

Il possibile mercato della Juventus

Sarà un mercato caratterizzato soprattutto da scambi o da acquisizioni a parametro zero. Difficile pensare che le società investano cash per i giocatori considerando la crisi economica che sta riguardando anche il mondo del calcio.

A proposito di scambi le indiscrezioni di mercato degli ultimi giorni confermerebbero il possibile inserimento di Paulo Dybala in qualche trattativa di mercato. L'argentino potrebbe essere offerto al Manchester United per arrivare a Paul Pogba. Si è parlato anche di un'altra possibile trattativa di scambio, quella che riguarderebbe l'argentino e la punta del Barcellona Dembélé. Da valutare anche il possibile inserimento di Rabiot e Ramsey in qualche trattativa per arrivare a degli obiettivi di mercato. Ad esempio il gallese potrebbe finire all'Everton per l'acquisto di Moise Kean.