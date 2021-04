Riprende il campionato e a San Siro va in scena Milan - Sampdoria ad ora di pranzo. La sosta per gli impegni delle squadre nazionali hanno coinvolto molti giocatori convocati tra le due squadre. A Milanello in alcuni giorni sembrava quasi il deserto. La sosta per le nazionali spezza quei ritmi di campionato che si erano imposti ed ora partirà un rush finale che vede coinvolte tutte le zone della classifica. Dalla lotta scudetto, alla lotta 'Europea' fino alla lotta salvezza. Il Milan si può ancora inserire nelle prime due lotte. La Sampdoria può tranquillamente viaggiare nel limbo di quelle squadre con un occhio che guarda sopra, ma con un occhio che guarda con attenzione le zone calde sotto.

Ci si aspetta un match frizzante tra i rossoneri e i blucerchiati. Il Milan deve sfatare il tabù di San Siro del 2021 che non lo vede vincitore da troppo tempo. L'ultima partita in casa ha visto il Milan perdere di misura contro il Napoli, a segno Politano. Per questo Pioli ritrova Rebic al quale è stata ridotta la squalifica e il suo condottiero Ibrahimovic che dal rientro del suo clamoroso ritorno in nazionale appare più determinato che mai. Nonostante ciò, il Milan avrà ancora assenze pesanti come Leao, Calabria, Romagnoli, Daniel Maldini, Brahim Diaz e il flop di mercato invernale Mario Mandzukic. Il Milan è reduce dalla bella vittoria in rimonta sulla Fiorentina. La bella notizia per Mister Pioli riguarda il ritrovato Bennacer che potrà giocare fin dall'inizio dopo il bel spezzone di gara di Firenze.

Today we remember the Maldini patriarch, a man who will always hold a special place in our hearts ❤️



In memoria di Cesare Maldini che ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore di tutti noi ❤️ #SempreMilan pic.twitter.com/KS9Y6YSvcI — AC Milan (@acmilan) April 3, 2021

La Sampdoria ha avuto un pò più giorni di riposo rispetto ai rossoneri e Ranieri ha potuto lavorare con la squadra per affrontare al meglio il finale di stagione.

I blucerchiati sono reduci da una vittoria importantissima, contro il Torino, ma da una brutta sconfitta subita a Bologna contro la squadra dell'ex Mihajlovic. Ai blucerchiati mancheranno Torregrossa ed Ekdal. Tanta scelta per Ranieri che potrà usare al meglio le rotazioni. Il giocatore che ha sorpreso con la propria nazionale Damsgaard dovrebbe partire titolare così come Gabbiadini e Qualgiarella con Keità in panchina.

Il fischio d'inizio dell'incontro che apre la 29ma giornata di Serie A è alle ore 12.30. Condurrà la gara l'arbitro Marco Piccinini della sezione CAN di Forli.

Milan: i convocati di Pioli, ancora assenti in attacco

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori: Dalot, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimovic, Rebic.

Sampdoria: i convocati di Ranieri: esclusi Ekdal e Torregrossa

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.

Milan - Sampdoria il pronostico e le quote:

I rossoneri vantano il favore del pronostico. La vittoria del Milan è quotata 1,45. Un risultato di parità invece viene pagato 4,50 mentre la vittoria dei doriani è a 6,50. Non sembrano aver dubbi i bookmakers. Andando a vedere le parti più indipendenti delle scommesse, la quota GOL si attesta a 1,60 segno che i bookmakers prevedono che entrambe le squadre vadano a segno.

La giocata opposta NOGOL è quotata 2,20. Sempre in ambito di reti segnate, l'OVER 2,5 viene pagato 1,50 mentre un OVER 3,5 a 2,20. Ulteriore segno che le case di scommesse si aspettano molti gol in questa partita. Il primo gol dell'incontro vede con una probabilità più alta a quota 4 Zlatan Ibrahimovic distanziando a 5,75 sia Ante Rebic che Fabio Quagliarella.