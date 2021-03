Sabato 3 aprile alle ore 12:30 si giocherà Milan-Sampdoria, incontro valido per il 29° turno di Serie A. La squadra di Pioli nel turno scorso si è imposta per 3-2 allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina dell'oramai ex Prandelli, grazie alle reti Ibrahimovic, Diaz e Calhanoglu a cui hanno replicato senza successo Pulgar e Ribery per i toscani. I blucerchiati, invece, hanno ottenuto una vittoria di misura per 1-0 contro il Torino di Nicola, per merito della segnatura di Candreva nella prima frazione di gioco.

Statistiche: durante le ultime tre partite che le due compagini hanno disputato a San Siro, il Milan ha fatto bottino pieno in due occasioni mentre un match è terminato a reti inviolate.

Milan, probabile impiego di Kalulu come terzino destro

Mister Pioli e il suo Milan saranno più che mai intenzionati a non perdere terreno rispetto alle inseguitrici, così da mantenere ben saldo il piazzamento in zona Champions League. Per centrare la seconda vittoria di fila in campionato, il tecnico ex Lazio potrebbe schierare ancora una volta il 4-2-3-1 con Gigio Donnarumma a difesa dei pali. Quartetto che avrà ottime chance di essere formato dalla coppia Kjaer-Tomori al centro, mentre Hernandez agirà come terzino sinistro e Kalulu si piazzerà sul versante destro. Linea mediana dove potrebbe esserci il ritorno da titolare di Bennacer, che farà coppia con Kessié. I trequartisti rossoneri, che dovrebbero partire dal primo minuto saranno Calhanoglu, Saelemaekers e Diaz che agiranno a supporto dell'unica punta Zlatan Ibrahimovic.

Ancora out Mandzukic, Calabria, Romagnoli e Leão, mentre Rebic salterà il match causa squalifica.

Sampdoria, da valutare le condizioni di Letica e Tonelli

Claudio Ranieri e la sua Sampdoria navigano esattamente a metà classifica con 35 punti ottenuti, trovandosi oramai ad un passo dalla salvezza aritmetica. Per tentare di insediare il Diavolo, il tecnico ex Leicester potrebbe scegliere il classico 4-4-2, con Audero in porta.

Linea difensiva a quattro che sarà composta, con tutta probabilità, da Augello e Bereszynski come terzini, nel frattempo Yoshida e Colley occuperanno il centro del reparto. Cerniera di centrocampo che dovrebbero essere formata da Ekdal e Silva a far da scudo in mezzo, con Candreva come esterno destro e Jankto sulla fascia opposta. In attacco, infine, spazio a Quagliarella e Keita.

Saranno da valutare le condizioni fisiche di Tonelli e Letica.

Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Hernandez, Kjaer, Tomori, Kalulu, Bennacer, Kessié, Calhanoglu, Saelemaekers, Diaz, Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

Sampdoria (4-4-2): Audero, Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello, Candreva, Ekdal, Silva, Jankto, Quagliarella, Keita. Allenatore: Claudio Ranieri.