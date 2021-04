Allo Stadio Tardini di Parma alle ore 18 si disputerà Parma - Milan. Partita che nasconde una complessità non indifferente per entrambe le squadre. I padroni di casa hanno assolutamente bisogno di punti per sperare in una salvezza che quest'anno sembra sempre più improbabile. Da qui a fine campionato gli uomini di D'Aversa non devono più guardare in faccia nessuno e portare a casa punti chiunque sia l'avversario. Il Parma deve anche sperare in risultati negativi delle squadre 'avversarie dirette'. A tal proposito il Milan ha l'obbligo di tornare a 'correre in classifica'.

Il pareggio a Benevento è servito a pochissimo per smuovere la zona bassa della classifica. Il 2021 a singhiozzo dei rossoneri ha visto accorciare la classifica in testa. Il Milan non può più permettersi di perdere per strada punti preziosi perchè è già stato risucchiato nella lotta Champions League. La lotta per la qualificazione alla Champions League 2021/2022 coinvolge Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Roma e Lazio. Sei squadre distribuite in 8 punti e con soli 3 posti a disposizione per qualificarsi. Il quarto posto è già attribuito all'Inter il cui gap con le inseguitrici sembra essere ormai incolmabile. All'andata il Parma arrivò ad un soffio dal colpaccio a San Siro. La partita finì per 2 a 2 con una doppietta di Theo Hernandez in pieno recupero.

Pioli predica concentrazione e i suoi devono tornare a vincere. Il Milan in trasferta si comporta bene, l'ultima vittoria avvenne a Firenze con una prestazione di livello e una rimonta di carattere. In casa però il Milan soffre: pareggio nella sfida con la Sampdoria del sabato di Pasqua. Tra i rossoneri saranno ancora assenti Calabria e Romagnoli, ma questa volta Pioli può sorridere perchè ritrova Leao, Mandzukic e Brahim Diaz.

Per quanto riguarda la formazione rossonera: Dalot e Kalulu si giocano una maglia vista l'assenza di Calabria. Il posto di Romagnoli invece è stabilmente occupato da Fikayo Tomori.

Sulla trequarti Rebic è favorito rispetto ad Hauge e Rafael Leao. Saelemaekers torna sulla trequarti di destra e Ibrahimovic guida l'attacco. Lo svedese ha già segnato 10 gol contro i Ducali, sua 'vittima' preferita in Serie A.

Parma: i 25 giocatori a disposizione di D'Aversa

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Laurini, Osorio, Pezzella, Valenti, Zagaritis;

Centrocampisti: Brugman, Camara, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Traoré;

Attaccanti: Cornelius, Gervinho, Man, Pellè.

Milan: la lista dei convocati di Stefano Pioli

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Mandzukic, Rebic.

Parma - Milan le quote e il pronostico

La vittoria in chiave salvezza per i padroni di casa viene data a 5.

Un risultato di parità al fischio finale invece viene pagato 3,90. La vittoria del Milan 1,70. Non sembrano avere dubbi le società di scommesse sull'esito della partita. Diversa la situazione a livello realizzativo. Entrambe le squadre a segno quindi GOL viene quotato 1,60 mentre una o nessuna squadra a segno (NOGOL) a 2,15. Le quote sulle probabilità dei gol nel match vedono un OVER 2,5 attestarsi sul 1,70 mentre l'Over 3,5 a 2,65. Zlatan Ibrahimovic con 4,25 è il giocatore indiziato a segnare il primo gol della partita. In seconda posizione ci sono Rafael Leao e Ante Rebic a 7. Per il Parma Graziano Pellè a 9 è il giocatore con la probabilità più alta di andare a segno.