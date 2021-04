Il Milan prova in tutti i modi a tenere Gianluigi Donnarumma che, con il suo silenzio, non ha dato segnali incoraggianti riguardo alla questione rinnovo. Nel caso l'estremo difensore non raggiungesse un accordo con la società, il Milan avrebbe già pronta l'alternativa nel 25enne Mike Maignan attualmente in forze al Lille. Considerata la probabile cessione di Antonio Donnarumma, i rossoneri sarebbero a un passo da Mirante. L'estremo difensore della Roma, nella prossima stagione, ricoprirebbe il ruolo di secondo portiere e Tatarusanu quello di terzo.

In uscita, si vocifera un ritorno in Spagna di Castillejo.

La questione portieri

Oltre la questione Champions, la società deve risolvere il rebus portieri. Il Milan sta facendo di tutto per strappare il rinnovo a Donnarumma che vorrebbe un ingaggio maggiore rispetto a quanto proposto da Maldini e soprattutto una rosa competitiva che partecipi alla prossima Champions League.

Maldini, oltre al contratto biennale da 8 milioni netti a stagione, avrebbe persino offerto una clausola con la quale il portiere napoletano, in caso di mancata qualificazione alla Champions, può liberarsi con una cifra intorno ai 30-35 milioni. Una cifra che consentirebbe al club di non perdere il suo portiere a parametro zero e al giocatore di cambiare destinazione nel caso lo volesse.

Donnarumma, che in passato ha dichiarato di amare i colori rossoneri e di onorare la maglia, non si è ancora pronunciato.

Il Milan avrebbe così deciso di avviare le trattative con il Lille per il 25enne portiere Mike Maignan: il costo dell'estremo difensore francese si aggira intorno ai 13 milioni euro. É una mossa precauzionale, da parte di Maldini, nel caso di un eventuale forfait da parte di Donnarumma.

Le voci di un possibile approdo di Gigio a Torino, sponda Juve, si sono attenuate. Infatti, il club di Agnelli deve fare i conti con un periodo economico e sportivo non proprio roseo: vista la situazione in casa Juve, non è certo che i bianconeri si qualifichino alla Champions. Secondo alcuni opinionisti la sfida Champions si giocherebbe proprio tra Il Milan e la Vecchia Signora, due squadre che al momento sembrano più in difficoltà di Atalanta e Napoli.

Addio Samu Castillejo

In questi giorni rimbalzano le voci di un possibile addio di Samu Castillejo, al momento non confermate, legato al Milan fino al 2023. L'esterno spagnolo, dopo tre stagioni in rossonero senza riuscire a lasciare il segno, sarebbe pronto a tornare in Spagna. Alla porta ci sarebbero Siviglia, Atletico Madrid e Valencia (proprio quest'ultima sarebbe in vantaggio sulle altre due). Sembra che la società rossonera abbia fissato il prezzo del giocatore intorno agli 8 milioni di euro. La squadra fatica a segnare, così l'eventuale cessione di Castillejo consentirebbe al Milan di acquistare un nuovo esterno destro a prescindere o meno dalla qualificazione in Champions.