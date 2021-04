In questi giorni, sui media sportivi si parla molto di un possibile ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus. Il nome del tecnico livornese viene accostato con grande forza al club bianconero: secondo diverse indiscrezioni Allegri potrebbe tornare alla Juventus al termine di questa stagione.

Inoltre, il tecnico livornese avrebbe rifiutato le offerte di Roma e Milan. In particolare Allegri sarebbe stato molto vicino al club giallorosso, ma poi avrebbe stoppato la trattativa proprio perché si sarebbe inserita la Juventus. Adesso non resta che attendere di capire come finirà la stagione dei bianconeri per vedere se davvero l'allenatore di Livorno tornerà alla guida della Vecchia Signora.

La Juventus penserebbe al cambio di allenatore

Questi sono giorni molto turbolenti in casa Juventus. Infatti, dopo gli ultimi risultati poco convincenti, la panchina di Andrea Pirlo starebbe traballando. Il tecnico bresciano a fine stagione rischierebbe l'esonero e il suo sostituto potrebbe essere Massimiliano Allegri. In molti danno quasi per scontato un ritorno alla Juventus del tecnico livornese. Anche per i bookmakers la quota di ritorno di Allegri a Torino è dato a quote bassissime. Dunque, ci sono molti indizi che portano in questa direzione, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

Per avere il responso definito bisognerà capire come si chiuderà la stagione di Pirlo in bianconero.

Anche se il suo futuro sembra segnato e lui stesso, dopo il pareggio contro la Fiorentina, ha ammesso di non essere soddisfatto di quanto fatto fino ad ora. Adesso, però, per la Juventus è vitale raggiungere un posto in Champions League, anche per una questione economica. Una volta terminata la stagione, la società valuterà le strategie di mercato e solo a quel punto si capirà davvero se Allegri sarà il nuovo allenatore.

La Juventus ritrova Chiesa

Mentre i media si concentrano soprattutto su un possibile ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus, intanto la squadra continua a lavorare in vista della gara contro l'Udinese. Per questa partita i bianconeri ritroveranno Federico Chiesa. Il numero 22 ha smaltito il problema accusato contro l'Atalanta ed è pronto a rientrare nell'elenco dei convocati.

Resta da capire se Chiesa potrà già essere titolare.

In ogni caso Andrea Pirlo ha ancora alcuni giorni per decidere la formazione da contrapporre all'Udinese. La Juventus, nella giornata di domani 30 aprile, sarà nuovamente alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino. I dubbi di formazione, però, non riguardano solo l'attacco ma anche il centrocampo e la difesa. Infatti, in mezzo al campo resta da capire chi affiancherà Bentancur, mentre in difesa bisognerà vedere chi giocherà vicino a De Ligt.