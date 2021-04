L'uomo copertina dell'Inter di questa stagione è stato il belga Romelu Lukaku. Il centravanti sta trascinando i nerazzurri alla conquista del titolo visto il primato in classifica, con un ampio margine di vantaggio su Milan e Juventus. Anche in Europa l'attaccante ha spesso fatto la differenza e le sue prestazioni non sono passate inosservate. "Big Rom" è stato accostato a diversi top club europei in questi ultimi mesi ma ce n'è uno in particolare che sembrerebbe pronto a fare follie per lui, si tratta del Chelsea, in cerca di un centravanti di livello che possa alzare ulteriormente il reparto.

Chelsea su Romelu Lukaku

Romelu Lukaku sarebbe finito nel mirino del Chelsea in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, almeno stando a quanto riportato da Calciomercato.com. Il centravanti belga anche in questa stagione sta segnando a raffica e potrebbe regalare lo scudetto alla squadra nerazzurra, riportando il club sul tetto d'Italia dopo 11 anni, interrompendo il dominio della Juventus.

Big Rom ha messo a segno 21 reti e collezionato nove assist in 28 presenze di campionato, a fronte di due gol realizzati in tre partite giocate in Coppa Italia, oltre alle quattro reti realizzate in quattro partite di Champions League. Numeri importanti, che sottolineano la crescita del belga, che già lo scorso anno aveva portato l'Inter in finale di Europa League a suon di gol.

Il classe 1993 ha ripagato a pieno l'investimento fatto dalla società nerazzurra. Nell'estate del 2019, infatti, Antonio Conte ha premuto a lungo per il suo acquisto, avendolo individuato come il rinforzo perfetto per l'attacco, anche per sostituire Mauro Icardi. Trattativa che fu tutt'altro che semplice, anche se alla fine il Manchester United lo ha lasciato andare per una cifra superiore ai 70 milioni di euro, bonus inclusi.

L'offerta dei Blues

Il Chelsea, secondo Calciomercato.com, sarebbe pronto a fare follie per Romelu Lukaku. Dopo aver investito più di 200 milioni di euro per rinforzare la rosa lo scorso anno con gli arrivi di Havertz, Chilwell, Werner e Ziyech su tutti, Roman Abramovich sarebbe pronto ad uno sforzo ulteriore per regalare un numero nove al tecnico Tuchel.

Il patron dei Blues, infatti, pur di convincere l'Inter potrebbe mettere sul piatto una cifra monstre, intorno ai 100 milioni di euro. L'intenzione del club nerazzurro, comunque, sarebbe quella di non ascoltare queste sirene, nonostante la proposta sia importante e permetterebbe di sistemare i conti, realizzare una notevole plusvalenza e avere anche un tesoretto da reinvestire per rinforzare la rosa in tutti i reparti. Ma Conte non vuole saperne di privarsi di "Big Rom", con il Chelsea che comunque ci proverà e non è escluso che possa alzare l'offerta.