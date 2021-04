Questi sono giorni particolarmente agitati in casa Juventus. I bianconeri dopo il pareggio di Firenze sono in piena lotta Champions e i tifosi juventini sono piuttosto preoccuparti perché non vedono miglioramenti nella squadra. La Juventus commette sempre gli stessi errori e non ci sono margini di crescita. Per questo motivo, la panchina di Andrea Pirlo starebbe traballando. Ma questo non sarebbe l'unico problema, infatti, nello staff tecnico non regnerebbe la serenità. Igor Tudor sarebbe ai margini e tra il tecnico bresciano e il suo vice ci sarebbero delle divergenze sul modo di intendere il calcio.

Secondo alcuni rumor Pirlo interpellerebbe maggiormente gli altri collaboratori piuttosto che l'ex giocatore croato.

Tudor potrebbe subentrare a Pirlo

Andrea Pirlo non sta attraversando un bel momento visto che è al centro di diverse voci che riguardano il suo futuro. La sua panchina traballa e il rischio che il tecnico bresciano possa lasciare la Juventus a fine stagione è concreto. Ma non è da escludere nemmeno un ribaltone in queste ultime settimane, soprattutto se le cose dovessero precipitare. Tra i nomi fatti in caso di esonero di Pirlo a stagione in corso c'è anche quello di Igor Tudor. Il vice del tecnico bresciano potrebbe traghettare la squadra in caso di esonero anticipato. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione: infatti, molto probabilmente sarà determinante la partita che la Juventus giocherà contro l'Udinese.

La posizione di Pirlo, però, non è più così salda e le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore dopo il pari contro la Fiorentina sono sembrate un segno di resa. Per ora la Juventus va avanti così e in questa settimana non dovrebbero esserci ribaltoni. Per il match di Udine ci si aspetta anche una risposta da parte dei giocatori più esperti che nelle ultime partite hanno tradito le aspettative.

La corsa Champions è molto serrata e i bianconeri a cinque giornate dal termine non possono più permetterei passi falsi.

Per il futuro resta in piedi l'ipotesi Allegri

La Juventus spera di non dover ricorrere a soluzioni di emergenza in vista del finale di stagione. I bianconeri vorrebbero concludere la stagione per poi tirare le somme e decidere se andare avanti con Pirlo oppure no.

In ogni caso per la prossima stagione resta in piedi l'ipotesi Allegri. La Juventus potrebbe decidere di affidarsi nuovamente al tecnico livornese, ma prima c'è una Champions League da conquistare. Inoltre, i bianconeri hanno ancora sotto contratto Maurizio Sarri, ma l'allenatore ex Chelsea sarebbe ad un passo da un accordo con la Roma. Il tecnico toscano, dopo un anno di pausa, potrebbe tornare alla guida di una società di Serie A, ma anche in questo caso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione.