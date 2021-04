L'Inter è sempre più vicina allo scudetto e per questo starebbe cominciando a pianificare la prossima stagione, che dovrà essere quella del riscatto in campo europeo dopo l'ultimo posto nella fase a gironi di Champions League. Uno dei reparti che sicuramente verrà rinforzato è quello avanzato, dato che a parte Lautaro Martinez e Romelu Lukaku non ci sono grandissime garanzie. Alexis Sanchez non segna moltissimo mentre Andrea Pinamonti non ha convinto a pieno Antonio Conte. Per questo motivo, sarebbe tornato di moda il nome di Arkadiusz Milik, accostato al club meneghino già nelle scorse sessioni di Calciomercato.

L'Inter torna su Milik

L'Inter sarebbe pronta a tornare su Arkadiusz Milik in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri lo avevano seguito già negli ultimi anni, quando era in forza al Napoli, ma l'affare non è mai andato in porto. Alla fine gli azzurri hanno deciso di cederlo al Marsiglia a gennaio, a pochi mesi dalla scadenza di contratto, per poco meno di 10 milioni di euro. Cifra decisamente bassa per un giocatore del suo calibro.

L'attaccante polacco ha cominciato a segnare a raffica con la maglia del club francese, anche più di quanto non facesse ultimamente all'ombra del Vesuvio con la maglia del club partenopeo, in cui era finito praticamente fuori rosa per la questione contrattuale.

Il classe 1994 in dodici partite ha messo a segno cinque reti e collezionato un assist. Le due caratteristiche lo renderebbero perfetto per lo scacchiere tattico di Antonio Conte, visto che potrebbe giocare sia al fianco di Romelu Lukaku, da seconda punta, sia da prima punta al fianco di Lautaro Martinez. Un affare che, soprattutto, potrebbe andare in porto a costi contenuti, anche se da battere c'è la concorrenza di altri club italiani interessati, su tutti Fiorentina, Milan e Juventus.

La possibile trattativa

Inter e Marsiglia potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco, infatti, ha una clausola rescissoria da soli 12 milioni di euro che, comunque, permetterebbe ai francesi di realizzare una piccola plusvalenza. I nerazzurri potrebbero decidere di mettere sul piatto la cifra, ricavandola dalla cessione di alcuni esuberi o provare a intavolare uno scambio alla pari con uno tra Matìas Vecino e Radja Nainggolan.

Il primo è in uscita a giugno, mentre sul secondo, attualmente in prestito al Cagliari, c'è ancora incertezza.