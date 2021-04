L'Inter avrebbe cominciato a delineare la strategia da attuare nella prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri sono a un passo dallo scudetto, avendo 11 punti di vantaggio sull'Atalanta seconda (in attesa del Milan), ma vogliono rinforzare la rosa a disposizione il prossimo anno di Antonio Conte per essere competitivi anche a livello europeo, cosa che non è stata possibile quest'anno con l'ultimo posto nella fase a gironi di Champions League. Uno degli obiettivi potrebbe essere quello di trovare un nuovo numero uno, visto che Samir Handanovic non sembra dare più le dovute garanzie e per questo motivo negli ultimi giorni i nerazzurri avrebbero intensificato i contatti con l'Hellas Verona per Marco Silvestri.

L'Inter accelera per Silvestri

Uno dei reparti che l'Inter punterà a rinforzare la prossima estate sarà quello dei portieri visto che Samir Handanovic non sembra offrire più le dovute garanzie, non essendo più giovanissimo. Il capitano nerazzurro, inoltre, nelle ultime uscite si è reso protagonista di alcuni errori che sono costati praticamente quattro punti alla squadra di Antonio Conte, con l'errore commesso contro il Napoli (a parziale scusante c'è il fatto che De Vrij gli è andato addosso) e contro lo Spezia. Anche contro l'Hellas Verona ha rischiato con Abisso che ha fischiato fallo per un minimo contatto con Faraoni.

E l'erede del capitano nerazzurro potrebbe arrivare proprio da Verona.

Stando a quanto riportato da L'Arena, infatti, il club meneghino avrebbe accelerato i contatti per l'estremo difensore dei gialloblu, Marco Silvestri. Il classe 1991 sembra pronto a fare il grande salto nel calcio che conta dato che con il Verona ha sempre fatto bene in queste due stagioni. Una situazione che avrebbe bloccato anche il rinnovo di contratto dello stesso Handanovic, in scadenza a giugno 2022.

Due contropartite per il Verona

Anche il contratto di Marco Silvestri è in scadenza a giugno 2022 e questo potrebbe facilitare la trattativa tra Inter e Hellas Verona la prossima estate. I nerazzurri potrebbero mettere sul piatto due contropartite tecniche per arrivare alla fumata bianca e realizzare anche due plusvalenze importanti.

L'intenzione del club meneghino, infatti, sarebbe quella di offrire ai gialloblu i cartellini di Andrea Pinamonti e Ionut Radu. Entrambi hanno trovato pochissimo spazio in questa stagione, con il portiere rumeno che addirittura non ha mai giocato in quest'annata, mentre al giovane attaccante è stato riservato solo qualche spezzone di gara. La valutazione complessiva dell'affare dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro, senza l'esborso cash, cosa importante in una sessione di mercato che sarà sicuramente condizionata dalla crisi economica che ha colpito il mondo del calcio in questi ultimi mesi.