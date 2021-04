La Juventus, in questi giorni, è nell'occhio del ciclone dopo il naufragio del progetto Superlega. Intorno ai bianconeri ci sono moltissime voci sul futuro e in particolare così interroga sulla posizione del presidente Agnelli. Al momento, il numero uno della Vecchia Signora sembra saldo al timone del club, ma eventuali rivoluzioni non sono da escludere. Stando a quanto afferma 'Repubblica', qualora dovesse esserci un avvicendamento alla guida della Juventus non sarebbe da scartare nemmeno l'ipotesi di un cambio in panchina. Infatti, questo clima di incertezza potrebbe coinvolgere anche Andrea Pirlo.

In caso di separazione dal tecnico bresciano resterebbe in piedi l'ipotesi che porta a Massimiliano Allegri.

Si parla sempre di Allegri

Massimiliano Allegri, negli ultimi mesi, è stato accostato a più riprese alla panchina della Juventus. Il tecnico livornese sembrava ad un passo dal ritorno in bianconero dopo alcune battute d'arresto avute dalla squadra bianconera. Ma poi alla fine è prevalsa la linea della continuità e Andrea Pirlo ha mantenuto il suo posto. A fine stagione, però, si farà un bilancio definitivo e si capirà con certezza se il tecnico bresciano resterà alla guida della Juventus oppure no. In caso di addio, il nome forte per prendere la panchina bianconera sarebbe sempre quello di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese tornerebbe volentieri a Torino. Dunque, non resta che attendere la fine della stagione per capire quale sarà il futuro di Andrea Pirlo e se davvero ci sarà un ritorno di Massimiliano Allegri.

La Juventus pensa alla gara contro la Fiorentina

La Juventus, oggi 23 aprile, si è ritrovata alla Continassa per proseguire la preparazione in vista della gara contro la Fiorentina.

Per questa partita, i bianconeri non dovrebbero avere a disposizione Federico Chiesa. Il numero 22 juventino non dovrebbe recuperare dal problema muscolare accusato contro l'Atalanta. Al suo posto ci sarà probabilmente Weston McKennie. In attacco, invece, la certezza è Cristiano Ronaldo al suo fianco ci sarà uno fra Paulo Dybala e Alvaro Morata.

Gli altri dubbi riguardano la difesa e il centrocampo. Infatti, tra i titolari dovrebbe esserci il ritorno di Adrien Rabiot con Arthur che dovrebbe andare in panchina. In difesa, invece, resta il dubbio sul partner di Matthijs De Ligt. Infatti, Andrea Pirlo deve decidere se schierare Leonardo Bonucci o Giorgio Chiellini. Il numero 3 juventino, contro il Parma, ha riposato e per questo motivo sembra favorito. In ogni caso, nella giornata di domani 24 aprile, la Juventus si ritroverà al JTC per risolvere gli ultimi dubbi di formazione in vista del match contro la Fiorentina.