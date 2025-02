Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato confermate su X anche dallo speaker Edoardo Mecca, la Juventus avrebbe messo nel mirino Pietro Comuzzo, stopper italiano attualmente nella Fiorentina. Stando ai rumors, il ds Cristiano Giuntoli sarebbe disposto ad offrire come parziale contropartita tecnica il cartellino di Nicolò Fagioli.

Juventus, i bianconeri valutano Comuzzo, Giuntoli sarebbe pronto a giocarsi la carta Fagioli per convincere i viola

Mancano poco più di 48 ore alla chiusura del mercato invernale e la ricerca di un difensore da parte della Juventus, specie dopo l'ultimo infortunio che ha colpito Kalulu, non si è ancora arrestata ma anzi è divenuta più frenetica che mai.

I nomi accostati al club bianconero fioccano in questi giorni e l'ultimo in ordine cronologico è Pietro Comuzzo, giovane stopper di nazionalità italiana attualmente in forza nella Fiorentina. Seguendo le indiscrezioni a tal riguardo, il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli avrebbe aperto un tavolo di trattativa con il club gigliato e sarebbe disposto ad offrire come parziale contropartita tecnica il centrocampista Nicolò Fagioli. D'altronde il regista proveniente dalla Next-Gen bianconera piacerebbe e non poco alla società toscana e permetterebbe alla Juventus di ottenere un congruo sconto sulla valutazione da 35 milioni di euro che Commisso avrebbe posto sul cartellino di Comuzzo.

Detto ciò, il difensore classe 2005 piacerebbe anche dal Napoli di Antonio Conte, altra formazione alla ricerca di un centrale da aggiungere alla propria rosa in questo gennaio e per tale ragione la Fiorentina starebbe aspettando la mossa di De Laurentiis per capire con quale delle due società poter effettuare una trattativa migliore.

In tutto questo i viola si sarebbero già premuniti in sede di mercato, avendo acquisito dal Monza lo stopper Pablo Mari.

Juventus, Mecca conferma: 'Mi è arrivata la voce che il club è su Comuzzo ma non comprerei più in Italia'

Dell'interessamento palesato dalla Juventus per Comuzzo ha scritto su X anche lo speaker esperto di Calciomercato Edoardo Mecca: "Juve su Comuzzo.

Mi è arrivata questa voce e l’ho scritta. Per me il ragazzo è pure bravo ma non ne posso più di soldi regalati in Italia. Per me sono tentativi disperati per una pianificazione di mercato fallimentare. È ovvio ti chiedano cifre alte e ti mettano spalle al muro. Delusissimo".

Mecca ha poi precisato: "Io la smetterei di comprare in Italia non per altro ma perché strapagano dei giocatori mediocri pensandoli leader tecnici. Se hai una rosa giovane e cerchi l’upgrade strapagando calciatori di Fiorentina, Atalanta, Genoa, Sassuolo o altre squadre senza particolari pressioni, difficilmente andrai oltre la mediocrità. O meglio, potrebbe volerci molto tempo ma di tempo qui non te ne danno".