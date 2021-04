In questo finale di stagione si sta mettendo in evidenza il talento di Rodrigo De Paul. Anche nell'ultimo match vinto dall'Udinese contro il Crotone, l'argentino ha segnato due gol decisivi per la squadra friulana. Gol che si vanno ad aggiungere ai sei precedentemente realizzati e agli otto assist decisivi serviti ai suoi compagni di squadra. De Paul in questa stagione sembra aver fatto il definito salto di qualità tanto per diventare uno dei giocatori più apprezzati dalla grandi società italiane.

Su di lui ci sarebbero, infatti, Inter e Juventus.

La società bianconera potrebbe sfruttare l'incertezza intorno al futuro societario dei nerazzurri e provare ad acquistarlo in vista della prossima stagione. Fra l'altro la Juventus potrebbe affidarsi per l'occasione ad un direttore sportivo d'eccezione. Paulo Dybala, infatti, in caso di permanenza in bianconero potrebbe provare a convincere De Paul a trasferirsi a Torino. D'altronde i due sono grandi amici, inoltre sono compagni di nazionale argentina. Di certo, non sarà semplice acquistare il giocatore dell'Udinese, la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro.

La Juventus potrebbe acquistare De Paul in estate

La Juventus in questa stagione ha messo in evidenza difficoltà tecniche evidenti a centrocampo. Secondo gran parte degli addetti ai lavori manca qualità sulla mediana, ovvero giocatori bravi a verticalizzare, ma anche abili negli inserimenti in area avversaria.

E a proposito di quest'ultima caratteristica, il giocatore ideale potrebbe essere proprio De Paul. L'argentino infatti anche in questa stagione si sta confermando in Serie A e potrebbe diventare un pezzo pregiato del Calciomercato estivo. Il giocatore potrebbe gradire il trasferimento alla Juventus, anche perché avrebbe la possibilità di giocare con il suo amico e compagno di nazionale argentina Dybala.

Il mercato della Juventus

A proposito di rinforzi sulla mediana, De Paul potrebbe non essere l'unico rinforzo per il centrocampo della Juventus. Si starebbe valutando, infatti, anche l'acquisto di un profilo italiano, che dia qualità al gioco e che sappia verticalizzare verso le punte. Uno dei più apprezzati è sicuramente Manuel Locatelli del Sassuolo, che in questa stagione sta dimostrando di essere pronto per una grande squadra.

Il calciatore è diventato fra l'altro parte integrante della nazionale italiana, con Roberto Mancini che lo ha schierato anche titolare nelle recenti partite per le qualificazioni ai mondiali in Qatar 2022. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, il Sassuolo però potrebbe concedere una dilazione di pagamento per favorire l'acquisto da parte della Juventus.