La possibile cessione di Paulo Dybala potrebbe dare una scossa al calciomercato della Juventus. La situazione economica del club bianconero, così come tutta quella del calcio nell’era Covid, difficilmente permetterà di mettere sul banco delle trattative cifre astronomiche. Così servirà fantasia e magari qualche scambio per sciogliere alcuni nodi. La situazione del numero 10 è la stessa da tempo, rinnovo in stand by, domanda e offerta che non si incontrano e tempo che stringe perché la scadenza è fissata nel 2022. Così, i rumor sul web iniziano a ipotizzare anche l’addio a parametro zero, quindi la Juve starebbe cercando in ogni modo di non svalutare troppo il suo campione.

Dybala-Joao Felix, possibile idea del calciomercato della Juventus

Ma come fare? Difficile pensare che la prossima estate qualcuno possa arrivare a Torino con un assegno importante. Così la Juventus vorrebbe inserire Dybala in uno scambio, come rivelano alcuni media sportivi: una delle idee da percorrere potrebbe essere quella di mandare la Joya all’Atletico Madrid in cambio del astro nascente Joao Felix. Il 21enne portoghese è una stellina in grande ascesa che a Madrid si sta trasformando in un enigma. Per Simeone non è un titolare inamovibile, e lo dimostrano i numeri: in campionato sono 25 le presenze in tutto, 14 da titolare e 11 entrando dalla panchina.

Insomma da un ragazzo pagato oltre 100 milioni due estati fa e strappato ad altre squadre, tra cui proprio la Juventus, ci si aspetta di certo di più.

Lo scambio con Dybala non sarebbe ipotesi troppo campata in aria, visto che Simeone è un grande estimatore della Joya. E poi ci sono i rapporti tra le due società sicuramente buoni vista anche la trattativa Morata portata a termine meno di dodici mesi fa senza troppi affanni. A vantaggio di questa tesi ci sarebbe poi la questione tecnica, i due giocatori sono molto simili e quindi le due squadre non dovrebbero cercare altrove gli eventuali sostituti.

Gli altri possibili scambi con Dybala

Ovviamente, le indiscrezioni sul web riportano che ci potrebbero essere anche altre idee per il futuro di Dybala. La prima è quella di uno scambio con Icardi con il PSG, anche in questo caso rapporti buoni tra le società e una certa spinta da parte di Maurito che secondo alcuni rumors gradirebbe tornare in Italia per proseguire la sua carriera.

Le altre tre possibili trattative di Calciomercato della Juventus in cui potrebbe entrare Paulo Dybala sono: quella con il Manchester United per Pogba, quella con il Real Madrid per Isco e quella con il Manchester City per Gabriel Jesus. Tutti profili già vagliati in passato da Paratici e che non sono sicuri di rimanere nell’attuale club di appartenenza.