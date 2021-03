Alla Juventus ci sarebbe un gruppo di giocatori in bilico, che rischia di non essere confermato per la prossima stagione. A rivelarlo è il giornale sportivo Tuttosport che parla di ben sette giocatori che sarebbero a rischio cessione nel prossimo Calciomercato estivo. Si tratterebbe nello specifico ad Alvaro Morata, Paulo Dybala, Wojciech Szczesny, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Rodrigo Bentancur e Merih Demiral.

I motivi che avrebbero portato la Juventus a metterli in discussione non sarebbero solo tecnici ma anche economici. Morata ad esempio difficilmente sarà riscattato, al massimo potrebbe essere rinnovato il prestito per un'altra stagione, rimandando eventuale l'acquisto definitivo a giugno 2022.

Su Dybala la permanenza dipenderà da questo finale di stagione e dall'apporto che potrà dare alla causa juventina. Inoltre l'argentino va in scadenza di contratto nel 2022 e per rimanere, senza l'incognita di poter partire a parametro zero il prossimo anno, avrebbe la necessità di rinnovare il contratto già in questi mesi.

Szczesny, Rabiot, Ramsey sarebbero a rischio cessione

La Juventus nelle prossime undici partite valuterà anche il da farsi anche su Szczesny, Rabiot, Ramsey, Bentancur e Demiral. I giocatori dovranno dare garanzie di affidabilità tecnica per meritarsi una riconferma.

Il portiere bianconero ha deluso ad esempio in Champions League contro il Porto. Il gol su punizione di Oliveira nei supplementari vede la responsabilità di Ronaldo (che ha saltato in barriera) ma anche di Szczesny, che non è riuscito a respingere un pallone che arrivava da 30 metri.

Da valutare sarebbe anche la posizione di Adrien Rabiot. Nonostante i miglioramenti rispetto alla scorsa stagione, il giocatore fatica ad imporsi nel centrocampo bianconero. Sembra infatti avere difficoltà a giocare in una mediana a due. In nazionale infatti gioca mezzala in un centrocampo a tre.

Il maggior indiziato a lasciare la Juventus sembra essere però Aaron Ramsey.

Il gallese nonostante lo stipendio pesante che percepisce (sette milioni di euro a stagione) non ha inciso in maniera decisiva in questi due anni. A meno di un grande finale di stagione è destinato a lasciare Torino.

In discussione anche la posizione di Bentancur e Demiral

Altri giocatori chiamati a dare una risposta importante in questo finale di stagione sono Bentancur e Demiral.

Il centrocampista uruguaiano è atteso oramai da due stagioni al salto di qualità, che però al momento non è arrivato. Non è da scartare la possibilità che la Juventus possa cederlo per un'offerta importante, da circa 35 milioni di euro.

Stessa somma che potrebbe arrivare da Demiral: il difensore turco infatti ha deluso in alcune partite, basti ricordare il gol della Lazio nell'ultimo match di campionato e il rigore causato nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Anche la sua valutazione di mercato sarebbe di circa 35 milioni.