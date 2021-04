Il Calciomercato sarà condizionato anche nella prossima estate dalla crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus, quindi ci dovrebbero essere soprattutto scambi di mercato e acquisti a parametro zero.

Ci sono infatti tanti giocatori che vanno in scadenza con le rispettive società a giugno. In Spagna ad esempio spiccano Leo Messi nel Barcellona, Sergio Ramos, Luka Modric e Lucas Vazquez nel Real Madrid. Sempre nei "Blancos" ci sono altri giocatori che invece hanno un contratto fino a giugno 2022: si tratta di Marcelo, Isco, Benzema e di Raphael Varane.

In particolare in questi giorni si parla del possibile addio del difensore francese Varane al Real Madrid. Il classe 1993 infatti starebbe valutando una nuova esperienza professionale dopo tanti anni con la squadra madrilena. Fra le società interessate all'acquisto di Varane, secondo la stampa spagnola, ci sarebbe anche la Juventus. I bianconeri infatti non sembrerebbero del tutto soddisfatti di Demiral, che potrebbe essere ceduto al miglior offerente durante il calciomercato estivo.

La Juventus potrebbe investire su Varane

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato rilanciate dai giornali spagnoli, Raphael Varane potrebbe lasciare il Real Madrid a fine stagione. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo contrattuale.

Il Real Madrid però valuterebbe la partenza del difensore centrale solo per un'offerta di 70 milioni di euro. Somma attualmente poco sostenibile per la Juventus e in generale da gran parte delle società europee. L'eventuale cessione di Demiral (valutato circa 35 milioni di euro) potrebbe finanziare solo in parte l'acquisto del difensore francese.

La trattativa quindi potrebbe definirsi in caso di partenza del difensore turco da Torino e nel caso in cui il Real Madrid diminuisca le pretese economiche sul cartellino del giocatore transalpino.

Il resto del mercato della Juventus

L'indiscrezione di mercato lanciata dalla stampa spagnola in merito ad un presunto interessamento della Juventus per Varane non trova conferme fra i giornali sportivi italiani.

Il giocatore piace alla società bianconera, ma le esigenze principali di mercato riguarderebbero non la difesa ma il centrocampo e il settore avanzato.

Si parla infatti del possibile arrivo di un regista di qualità e di un rinforzo per il settore avanzato. Nella lista mercato di Fabio Paratici ci sarebbero Manuel Locatelli del Sassuolo e Houssem Aouar del Lione per la mediana. Si valuterebbe anche il ritorno in bianconero di Moise Kean, attualmente in prestito al Paris Saint Germain ma di proprietà dell'Everton.