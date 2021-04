Andrea Agnelli e la Juventus in questi giorni sono nell'occhio del ciclone dopo la questione Superlega. Il Presidente bianconero ha subito diversi attacchi mediatici e in più stanno circolando diverse notizie in merito al suo futuro. In molti, sostengono che Agnelli potrebbe lasciare la Juventus dopo il fallimento della Superlega. Del futuro del presidente bianconero ha parlato Luciano Moggi, su Twitter: "Andrea Agnelli è e rimarrà il presidente della Juventus", ha scritto l'ex dirigente bianconero.

Il futuro di Agnelli

Andrea Agnelli, in questi giorni, sta vivendo momenti molto turbolenti e su di lui sono piovute diverse critiche.

Il numero uno della Juventus è stato uno dei fautori della Superlega e per questo motivo gli attacchi nei suoi confronti sono stati moltissimi. Già qualche giorno fa si era parlato di un suo possibile addio al club bianconero, ma queste voci sono state definite come fake news. Dunque, Agnelli dovrebbe rimanere alla guida della Juventus, anche se non sono da escludere dei cambi. In ogni caso se ne saprà qualcosa di più al termine della stagione sportiva. Ma per Luciano Moggi, ex dirigente juventino, la posizione di Agnelli non è in discussione. Adesso la missione del Presidente della Vecchia Signora sarà quella di ricostruire i rapporti diplomatici in Italia e in Europa.

La Juventus deve centrare un posto Champions

Mentre Andrea Agnelli resta al centro delle polemiche dopo il progetto Superlega, la sua squadra lavora per centrare la qualificazione alla Champions League. La Juventus, nelle prossime partite, dovrà trovare la giusta continuità per arrivare nelle prime quattro posizioni. Il primo obiettivo della squadra di Andrea Pirlo sarà ottenere tre punti contro la Fiorentina.

Questa partita sarà solo la prima battaglia della Juventus per centrare il suo obiettivo. Per questa partita, però, non ci dovrebbe essere Federico Chiesa. Il numero 22 juventino ha riportato un'elongazione muscolare e difficilmente riuscirà ad essere a disposizione. Per il resto, Andrea Pirlo avrà a disposizione tutta la sua rosa, perciò il tecnico bresciano potrà scegliere chi schierare contro la Fiorentina.

I dubbi sono molti a cominciare dalla difesa e dal centrocampo dove ci sono diversi ballottaggi. Anche in attacco resta il dubbio su chi affiancherà Cristiano Ronaldo e il dubbio è fra Dybala e Morata. In ogni caso, Andrea Pirlo risolverà le riserve solo a poche ore dal fischio d'inizio del match contro la Fiorentina. La Juventus, il 24 aprile si allenerà alla Continassa e poi la squadra partirà per Firenze, visto che la partita contro i viola si giocherà domenica 25 aprile alle ore 15:00.