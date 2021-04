La Juventus a Bergamo ha subito una pesante sconfitta in campionato che la porta al quarto posto in classifica, scavalcata proprio dall'Atalanta. Un risultato maturato a pochi minuti dalla fine, con un tiro di Malinovskyi, deviato involontariamente da Alex Sandro, che ha spiazzato Szczesny. Si è vista però, nel complesso, una buona Juventus nella costruzione del gioco, anche se è mancata cattiveria in fase realizzativa. Ha pesato evidentemente l'assenza di Cristiano Ronaldo, che ha avuto un problema ai flessori. In accordo con Pirlo, il giocatore ha deciso di non rischiare ed è rimasto a Torino, pronto probabilmente se non per la sfida contro il Parma, per quella contro la Fiorentina prevista domenica 25 aprile.

Proprio il portoghese è stato argomento di discussione dell'intervista che ha visto protagonista il suo amico e compagno di nazionale Pepe. Il centrale è ricordato dai tifosi bianconeri come il capitano del Porto che ha eliminato la Juventus dagli ottavi di finale di Champions League qualche settimana fa. Il difensore nell'intervista ha sottolineato che, nonostante la critiche piovute su di lui nelle ultime settimane, Cristiano Ronaldo è felice a Torino e spera possa rimanere ancora nella società bianconera la prossima stagione.

Il difensore Pepe su Cristiano Ronaldo

In una recente intervista, il difensore del Porto Pepe ha dichiarato: "Sarebbe molto bello per il campionato portoghese che Cristiano Ronaldo ritornasse in Portogallo".

Il difensore ha poi aggiunto che tanti lo criticano ma non sanno che non è semplice realizzare ogni stagione 30 gol come è solito fare il giocatore della Juventus. Pepe ha sottolineato: "Cristiano Ronaldo è felice a Torino, spero possa restare lì". Secondo il centrale è importante che un giocatore portoghese continui a rappresentare all'estero la nazione lusitana.

Le indiscrezioni di mercato su Cristiano Ronaldo

Nelle ultime settimane, i giornali sportivi hanno alimentato indiscrezioni di mercato su Cristiano Ronaldo. Si parla di un addio del portoghese, nonostante abbia ancora un anno di contratto con la società bianconera. Su di lui ci sarebbe l'interesse del Manchester United e del Paris Saint Germain.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società inglese avrebbe offerto circa 17 milioni di euro a stagione al giocatore. Somma però che non sarebbe gradita al portoghese, che ne vorrebbe di più. Probabile che ogni decisione venga presa nel mese di maggio e sarà considerata anche l'eventuale qualificazione della Juventus alla prossima Champions League. Se i bianconeri non dovessero arrivare fra i primi quattro, la possibilità di un addio di Cristiano Ronaldo si farebbe sempre più concreta.