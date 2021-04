Al Picco di La Spezia si gioca il match valido per la trentaduesima giornata di Serie A, la tredicesima del girone di ritorno, tra Spezia e Inter. Le due squadre sono chiaramente in lotta per obiettivi estremamente diversi. I padroni di casa sono in cerca degli ultimi punti necessari per la salvezza. Gli ospiti, invece, sono saldamente in testa alla classifica e vogliono vincere per blindare il primato. La sfida di andata, giocata allo stadio Meazza di Milano, i nerazzurri si sono imposti di misura per 2-1. La gara si giocherà mercoledì 21 aprile, alle ore 20:45.

Le ultime su Spezia-Inter

Lo Spezia ha fatto abbastanza bene in questa stagione, visto che a inizio campionato sembrava essere una delle candidate a stanziare in piena zona retrocessione. I liguri, però, hanno sorpreso tutti con il gioco espresso, che gli permette di essere al momento al quattordicesimo posto con 32 punti, a più sette sul terzultimo posto, occupato dal Cagliari, in zona retrocessione. Nell'ultimo turno la squadra di Vincenzo Italiano ha subito una pesante sconfitta, crollando contro il Bologna allo stadio Dall'Ara per 4-1.

L'Inter ha dominato il campionato italiano fino a questo momento. Dopo una prima parte di stagione altalenante, che ha visto i nerazzurri arrivare in fondo alla classifica del girone di Champions League, venendo eliminati da tutte le competizioni europee, da gennaio in poi la squadra di Antonio Conte ha preso il volo, inanellando ben undici vittorie consecutive, vincendo sempre nel girone di ritorno prima dell'ultimo turno, dove ha pareggiato 1-1 in casa del Napoli.

Risultati che hanno portato gli ospiti in testa alla classifica con 75 punti, a più nove sul Milan secondo.

Probabili formazioni Spezia-Inter

Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, dovrebbe affidarsi al suo solito 4-3-3. Il tridente d'attacco sarà formato da Gyasi, Nzola e Verde, con Agudelo e Farias che dovrebbero partire dalla panchina.

La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere composta da Maggiore, Ricci e Pobega, partito dalla panchina nell'ultimo turno contro il Bologna. Sembra debba partire dalla panchina Agoumé, di proprietà dell'Inter ma in prestito allo Spezia in questa stagione. In difesa ci sarà a sinistra Simone Bastoni, accostato proprio ai prossimi avversari nelle scorse settimane in vista della prossima estate, con Terzi in ballottaggio con Erlic.

Antonio Conte sembra pronto ad affidarsi al suo solito 3-5-2. La coppia d'attacco sarà formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, con Sanchez che, dunque, partirà dalla panchina. Gli esterni, con il compito di svolgere la doppia fase, saranno Hakimi e Ivan Perisic. In mezzo al campo, invece, possibile chance dal primo minuto per Stefano Sensi, che farebbe rifiatare Eriksen, al fianco di Barella e Brozovic. In difesa non si cambia, visto che ci sarà spazio per Skriniar, De Vrij e Bastoni, con capitan Handanovic a difendere i pali.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Terzi, Bastoni; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku.