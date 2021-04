Il successo contro il Cagliari per 1 a 0 consolida l'Inter al primo posto in classifica. A otto giornate dalla fine del campionato, lo scudetto è sempre più vicino per i nerazzurri. Nonostante le vittorie di Milan e Juventus, la distanza dalla seconda e terza in classifica è rispettivamente di 11 e 12 punti.

Tanti addetti ai lavori riconoscono nel tecnico pugliese l'abilità di far rendere al massimo la rosa che ha a disposizione, creando compattezza e senso di appartenenza.

Sulle qualità da allenatore di Antonio Conte si è soffermato Fabrizio Ravanelli, ex giocatore e suo compagno alla Juventus.

L'ex punta ha dichiarato: "Conte è bravo a compattare la squadra e a far passare il suo messaggio, creare l'odio sportivo contro l'avversario che si affronta". Ha poi elogiato l'allenatore nerazzurro, sottolineando come abbia la cultura del lavoro e come la sua voglia di vincere siano fattori fondamentali per conquistare i trofei. Secondo Ravanelli infatti quando si scende in campo si deve avere la giusta determinazione per vincere.

Antonio Conte potrebbe rinnovare il suo contratto con l'Inter

Parole che testimoniano la stima di Ravanelli nei confronti di Conte, a un passo dalla conquista dello scudetto con l'Inter. Un successo storico perché interromperebbe una striscia di nove anni in cui la Juventus ha dominato nel campionato italiano.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la vittoria del campionato potrebbe ulteriormente consolidare il rapporto di Conte con l'Inter.

Si parla infatti di un possibile rinnovo di contratto per il tecnico pugliese, anche se dipenderà molto dal futuro societario dell'Inter. Conte infatti potrebbe volere delle garanzie tecniche ed economiche per rimanere, nonostante i risultati importanti raggiunti in questa stagione.

Il mercato degli allenatori

Se attualmente quindi Conte sembrerebbe confermato sulla panchina dell'Inter.

Lo stesso non si può dire di Andrea Pirlo come tecnico della Juventus. La stagione fin qui disputata dalla squadra bianconera è stata deludente: per il tecnico bresciano potrebbe non bastare la qualificazione alla prossima Champions League e l'eventuale conquista della Coppa Italia. Si parla infatti di un possibile ritorno di Massimiliano Allegri in bianconero.

Il recente incontro che ha visto protagonisti il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico livornese lascia pensare infatti alla possibilità che quest'ultimo possa avviare un nuovo progetto sportivo a Torino.