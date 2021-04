Una vittoria arrivata al termine di una vera battaglia sportiva: il Crotone ottiene i suoi primi tre punti in trasferta superando (3-4) il Parma allo stadio "Ennio Tardini". Mattatore della gara il solito Nwankwo Simy, attaccante giunto alla sua 19^ rete stagionale, dietro nella classifica dei marcatori solamente a Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo.

Per la punta nigeriana, sempre più nel mirino di diversi club, il futuro sarà con ogni probabilità lontano dalla Calabria.

Simy uomo di mercato del Crotone

Per l'attaccante Nwankwo Simy il futuro potrebbe essere lontano dalla Calabria.

Il calciatore, da cinque anni tra le fila degli squali, potrebbe cambiare casacca nella finestra estiva di Calciomercato. Il giocatore interesserebbe a Milan, Inter e Juventus in Italia, oltre al Siviglia e al Valencia in Spagna.

Acquistato dal Gil Vicente (Serie B Portoghese) per poco meno di 2 milioni di euro ora potrebbe partire per una cifra prossima ai 10 milioni di euro. Una partenza che sembra essere inevitabile alla luce della quasi certa retrocessione in cadetteria della compagine rossoblù.

Il calciatore in questa annata si è dimostrato infallibile anche dal dischetto con 8 penalty realizzati in campionato, l'ultimo dei quali proprio nel match contro il Parma.

Crotone, una squadra da ricostruire

L'addio di Nwankwo Simy non dovrebbe essere il solo, al termine di un torneo avaro di soddisfazione per gli squali. Il Crotone saluterà l'esterno Acadiusz Reca che farà ritorno per fine prestito all'Atalanta, squadra che potrebbe trattenerlo in rosa. In uscita potrebbe esserci anche l'attaccante Junior Messias per il quale non mancherebbero le formazioni interessate.

Con le valigie in mano sono anche altri elementi giunti come Sebastiano Luperto e Adam Ounas, i quali rientreranno entrambi al Napoli.

Una sicura conferma sarà invece quella dell'estremo difensore e capitano Alex Cordaz che in passato ha più volte ribadito la propria volontà di concludere la carriera con la maglia del Crotone.

Cinque gare per l'orgoglio

Con ancora cinque match di Serie A da disputare, il Crotone ormai sostanzialmente privo di obiettivi stagionali sarà chiamato ad onorare la maglia per rendere meno amaro un torneo deficitario. Per i rossoblù ci saranno da giocare tre sfide interne contro Inter, Hellas Verona e Fiorentina e due esterne contro Roma e Benevento. Il ritorno in Serie B - seppur non ancora matematico - pare ormai scontato, ma nell'ambiente c'è la voglia di iniziare a programmare un futuro che possa portare la società in breve tempo a potere lottare per un pronto ritorno nel grande calcio.