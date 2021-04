L'Inter è sempre più vicina allo scudetto alla luce del primato in classifica con 10 punti di vantaggio sul Milan. Manca solo la matematica dopodiché si comincerà a programmare la prossima stagione, in cui Antonio Conte proverà a portare la squadra ad alti livelli anche in ambito europeo, in Champions League. Brucia ancora, infatti, l'eliminazione alla fase a gironi di questa stagione, con l'ultimo posto che è costato l'eliminazione da tutte le competizioni. Intanto Suning si appresta a risolvere i problemi di liquidità con un finanziamento da 250 milioni di euro.

I possibili obiettivi dell'Inter

L'Inter potrebbe cambiare in parte volto nella prossima stagione, visto che ci sono alcuni giocatori in uscita. In difesa gli obiettivi sarebbero Nikola Maksimovic e Jerome Boateng, entrambi in scadenza di contratto rispettivamente con Napoli e Bayern Monaco. La priorità, comunque, sarà rinforzare la squadra sulla fascia sinistra dato che si cerca un esterno in grado di fare bene entrambe le fasi, cosa che Ivan Perisic ha dimostrato di saper fare solamente a fasi alterne. Il sogno resta Robin Gosens, ma occhio anche al nome di Nicolas Tagliafico, argentino in forza all'Ajax e offerto alla società nerazzura in questi ultimi giorni.

Un rinforzo arriverà inevitabilmente in mezzo al campo, dove si cerca un'alternativa di valore a Brozovic, Barella e Eriksen.

Il nome in cima alla lista è quello di Rodrigo De Paul, anche se l'Udinese chiede 40 milioni di euro. Non è escluso l'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare o una formula simile a quella che ha portato Chiesa alla Juventus la scorsa estate, cioè prestito biennale con obbligo di riscatto. L'alternativa porta il nome di Nahitan Nandez.

In attacco potrebbero tornare di moda due nomi già cercati nelle scorse sessioni di Calciomercato: Olivier Giroud ed Edin Dzeko. Il primo è in scadenza di contratto con il Chelsea, mentre il secondo potrebbe rescindere con la Roma ma in entrambi i casi bisognerà vedere che ingaggio chiederanno. Occhio anche a Luis Muriel, anche se l'Atalanta chiede 30 milioni di euro per il cartellino del colombiano.

La possibile Inter 2021-2022

Con i nomi sopracitati potrebbe prendere forma la nuova Inter di Antonio Conte, con un 3-5-2 di livello, ultra competitivo in Italia e che potrebbe dire la sua anche in campo europeo. In difesa confermato il trio visto quest'anno, mentre in mezzo al campo De Paul, in caso di arrivo, potrebbe insidiare Eriksen. In attacco Dzeko, Giroud o Muriel permetterebbero a Lautaro e Lukaku di rifiatare.

Inter 2021-2022 (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (De Paul), Tagliafico (Gosens); Lautaro Martinez, Lukaku (Dzeko).