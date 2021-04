Sei gare separano il Crotone dalla conclusione della terza stagione della sua storia in Serie A. Un campionato, quello 2020-2021, che ha regalato ben poche gioie ai colori rossoblù, con un ultimo posto in classifica occupato da inizio torneo. Troppo fragile è apparsa la squadra di Giovanni Stroppa prima e di Serse Cosmi dopo: troppe sono state le carenze tecniche soprattutto nel reparto difensivo per sperare di salvarsi. Intanto è alle porte la gara del "Tardini" con il Parma, in programma sabato 24 aprile alle ore 18, contro un'altra compagine che sembra destinata alla retrocessione.

Il Crotone prova a rialzare la testa

Con l'obiettivo salvezza diventato ormai un miraggio il Crotone sarà chiamato a fare punti nello scontro del "Tardini" in casa del Parma. Se per i calabresi sono finora sei le sconfitte consecutive, i gialloblù dal canto loro arriveranno a questo match con un bottino di quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate. Numeri che mostrano la fragilità di entrambe le formazioni, rispettivamente ultima e penultima in classifica: due squadre che non hanno mostrato segnali di ripresa neppure con il cambio di guida tecnica a stagione in corso.

Se il Crotone rappresenta con 80 reti la peggiore difesa del campionato, il Parma con sole due vittorie casalinghe è la squadra che meno ha vinto tra le mura amiche in questa stagione.

Crotone in cerca della prima gioia esterna

Ancora ferma allo "zero" la voce vittorie esterne in questo torneo per il Crotone. La squadra calabrese, che vanta quattro successi in campionato non è mai riuscita a vincere lontano dall'Ezio Scida.

Anche il segno di parità non appare con facilità tabellino stagionale del Crotone. L'ultimo pareggio degli squali risale infatti al 15 dicembre 2020, gara della "Dacia Arena" di Udine con risultato finale di 0-0.

Da quel momento per i rossoblù, su 19 giornate sono arrivate ben 17 sconfitte e solamente due vittorie interne, quelle ottenute rispettivamente negli scontri diretti salvezza contro Benevento (4-1) e Torino (4-2).

Il Crotone, così come il Parma, saranno chiamati a dare vita a una sfida tutta orgoglio nel turno della 33^ giornata di Serie A.

Il match metterà in palio tre punti utili a rendere meno amaro il finale di stagione e addolcire, per quanto possibile, una retrocessione in Serie B che comunque non è ancora matematica per le due squadre.

Per il Crotone l'eventuale ritorno in cadetteria potrebbe arrivare a una sola stagione di distanza dalla promozione, mentre per i crociati le porte della cadetteria si potrebbero spalancare dopo tre tornei disputati nel massimo campionato.