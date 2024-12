Il Calciomercato di gennaio della Juventus si preannuncia movimentato. Tra gli ultimi nomi accostati alla Vecchia Signora è emerso anche quello di Marcus Rashford del Manchester United.

In difesa la Juve starebbe stringendo i tempi per il centrale difensivo del Benfica, Antonio Silva. In uscita ci sarebbe invece Danilo, in scadenza di contratto e seguito dal Napoli di Antonio Conte. Non sarebbe invece al momento avviata una trattativa tra bianconeri e partenopei per il trasferimento di Giacomo Raspadori.

Rashford sul mercato: il Manchester United apre al prestito

Il Manchester United sta valutando la possibilità di cedere Marcus Rashford, attaccante classe 1997 della nazionale inglese. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, il club sarebbe disposto a lasciarlo partire con la formula del prestito già a gennaio.

Anche la Juventus potrebbe inserirsi nella corsa, dato il bisogno di rinforzare il reparto offensivo senza gravare troppo sul budget. L’eventuale arrivo di Rashford in Serie A rappresenterebbe un colpo importante, sia per il valore tecnico del giocatore che per l’impatto mediatico.

Danilo piace Napoli

Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 il difensore Danilo potrebbe lasciare la Juventus per vestire la maglia del Napoli già a gennaio.

A parlarne nelle schede scorse ore su Sky Sport è stato l'esperto Luca Marchetti: "Il Napoli non molla Danilo, lo vuole con forza e non si è spaventato dopo le dichiarazioni del calciatore, che parla da capitano della Juve. Il Napoli continua a spingere. Il giocatore da un’apertura: andare a Napoli, giocare di più e lavorare con Conte gli piacerebbe, ma è la Juve a doversi convincere.

Giuntoli, se partisse Danilo, dovrebbe prendere due difensori e non uno".

Sempre dal Napoli, la Juventus seguirebbe il profilo di Giacomo Raspadori, per il quale però non esisterebbe attualmente una vera trattativa, ma sarebbe stato effettuato solamente un sondaggio effettuato con gli agenti.

Antonio Silva obiettivo principale della Juventus

A gennaio la priorità di Giuntoli sarà però rinforzare la difesa, con Antonio Silva che rimane in cima alla lista dei desideri [VIDEO]. Il difensore portoghese ha disputato solo una delle ultime sette partite con il Benfica e sembra intenzionato a cercare una nuova opportunità altrove.

L’idea di approdare in bianconero stuzzicherebbe Antonio Silva, che ripone grande fiducia nel suo procuratore Mendes, già protagonista dell’arrivo di Conceicao a Torino la scorsa estate.